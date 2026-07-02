Синоптик предупредил россиян о магнитной буре 3 июля

3 июля на Землю обрушится магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, причиной дестабилизации космической погоды стала вспышка на солнце. Сила взрыва была умеренной, радиационных штормов высшего уровня не ожидается.

«Фронт от вспышечного взрыва придет к нашей планете завтра – в период с 6 до 12 часов ожидается слабая и умеренная магнитная буря, которая станет самой сильной с марта текущего года», — пояснил Тишковец.

Накануне Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщала, что на Землю обрушится сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце.

Отмечается, что в ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

Ученые подчеркивают, что фронт от вспышки дойдет до Земли в четверг, 2 июля, в период от 21:00 до 24:00 часов мск. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта 2026 года и достигнет уровня G3.