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Тишковец: 3 июля на Землю обрушится магнитная буря

Газета.Ru

3 июля на Землю обрушится магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил россиян о магнитной буре 3 июля
© Газета.Ru

По словам специалиста, причиной дестабилизации космической погоды стала вспышка на солнце. Сила взрыва была умеренной, радиационных штормов высшего уровня не ожидается.

«Фронт от вспышечного взрыва придет к нашей планете завтра – в период с 6 до 12 часов ожидается слабая и умеренная магнитная буря, которая станет самой сильной с марта текущего года», — пояснил Тишковец.

Накануне Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщала, что на Землю обрушится сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце.

Отмечается, что в ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

Ученые подчеркивают, что фронт от вспышки дойдет до Земли в четверг, 2 июля, в период от 21:00 до 24:00 часов мск. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта 2026 года и достигнет уровня G3.