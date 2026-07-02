«Несколько Хиросим»: грозит ли Земле падение двух астероидов

Ученый РАН предсказал падение на землю двух крупных астероидов через 110 лет. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмон назвал журналистам два астероида, "которые имеют шанс все же попасть по нынешнему состоянию на Землю", – Рюгу и Бенну.

"По текущим оценкам, они могут попасть где-то через 110 лет, вероятность составляет меньше процента. Вся Земля почувствует", – добавил он.

Давайте разбираться в цитате поэтапно. Рюгу и Бенну – это два астероида, о которых несколько лет назад писало едва ли не каждое информационное издание. Открыты они были примерно в одно время, и довольно быстро выяснилось, что эти небесные объекты подозрительно похожи друг на друга. Рюгу с диаметром 0,92 километра почти вдвое больше Бенну, диаметр которого 0,56 километра, но при этом у них практически идентичная форма – от быстрого вращения они стали похожи на волчки.

Проведя наблюдения и вычисления, астрономы установили, что Рюгу и Бенну – братья-близнецы, поскольку образовались в результате распада другого, более крупного астероида. Произошло это несколько сотен миллионов лет назад. Исследования с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" помогли установить, что родительский астероид изначально находился в главном поясе между Марсом и Юпитером, а затем под воздействием гравитации мигрировал ближе к Солнцу.

Близнецов было решено изучить поближе, и к каждому из них был отправлен космический аппарат. К Бенну полетел OSIRIS-REx от NASA – он сделал несколько витков вокруг небесного камня, совершил сближение и доставил образцы пород на Землю. Рюгу изучала японская миссия Hayabusa-2 – сценарий был примерно такой же, в финале которого на Землю было отправлено астероидное вещество.

В обоих случаях в образцах были обнаружена вода, аминокислоты и нуклеотиды – все это ключевые "кирпичики жизни". Лабораторный анализ доказал наличие всех пяти базовых нуклеиновых оснований, формирующих ДНК и РНК. Это подтверждает теорию, что углеродистые астероиды могли занести исходные компоненты для зарождения жизни на Землю. Впрочем, теория панспермии ("заражения" Земли жизнью извне) имеет примерно равное количество поклонников и противников, а неоспоримых доказательств ее состоятельности пока не получено.

Теперь об опасности столкновения Рюгу и Бенну с нашей планетой. Поскольку размеры космических странников довольно приличные – примерно километр и полкилометра, – последствия их падения могут оказаться, мягко говоря, крайне неприятными. Натан Эйсмон образно описал их как "несколько Хиросим", правда, не уточнил, идет ли речь о падении каждого из астероидов или обоих вместе.

Вероятность такого события совсем не нулевая – и Бенну, и Рюгу включены в список потенциально опасных для нашей планеты небесных тел. В него попадают объекты, орбиты которых периодически пересекают земную, а значит, вероятность столкновения существует. В случае с героями этой статьи она составляет чуть меньше процента. Цифра кажется небольшой, но она все-таки отличается от нуля. К счастью, произойдет это не в ближайшем будущем: астрофизики оценивают время прибытия небесных гостей в ближайшие 100–150 лет. Как пишут, "наиболее обсуждаемая дата потенциальной встречи с астероидом Бенну – 24 сентября 2182 года".

Одним словом, паниковать не следует. Во-первых, рановато. А во-вторых, за сотню лет человечество совершенно точно изобретет способ избегать подобных неприятностей, корректируя орбиты опасных небесных тел.

Хотя...