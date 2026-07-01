Redmi выпустила свои первые полноразмерные наушники Headphones Neo

Redmi представила свои первые полноразмерные наушники. Redmi Headphones Neo уже появились в Китае.

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Весят они всего 263 грамма, амбушюры из экокожи с наполнителем из пеноматериала. Чашки поворачиваются на 110 градусов и наклоняются на 15 градусов, дужка металлическая.

Внутри установлены 40-миллиметровые динамики с титановым покрытием. Наушники поддерживают проводное подключение с качеством вплоть до 96 кГц/24 бит и имеют сертификацию Hi-Res Audio. Активное шумоподавление снижает внешние шумы до 42 дБ и имеет три режима. Аккумулятора ёмкостью 600 мА·ч хватает на 72 часа воспроизведения.

Также есть адаптивное шумоподавление, три микрофона, возможность подключаться к двум устройствам одновременно.

Цена в Китае около 350 юаней (примерно 50 долларов). О глобальных продажах пока не сообщается.