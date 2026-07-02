Найдено объяснение существованию планет рядом с «мертвыми звездами»

Ученые обнаружили, что опасно близкое соседство некоторых экзопланет и белых карликов можно объяснить тем, что изначально эти планеты находились на безопасном расстоянии от этих "мертвых звезд", однако потом они мигрировали в их ближайшие окрестности в результате гравитационных взаимодействий.

Об этом сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета (NWU).

"Наше открытие проясняет судьбу Солнечной системы. Через 5 млрд лет Солнце умрет и превратится в белый карлик, однако пока мы не можем сказать, как этот катаклизм скажется на мирах Солнечной системы. Полученные нами данные указывают на то, что планеты способны при определенных условиях выживать даже на конечных этапах эволюции светил", - пояснил научный сотрудник NWU Кристофер О'Коннор, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, похожие на Солнце звезды средних размеров, заканчивают свою жизнь в ходе сложного многоэтапного процесса. Когда такие светила почти исчерпывают запасы водорода, давление в их ядре падает, что приводит к его резкому сжатию. В результате этого температура внутри звезды резко повышается, что приводит к расширению его внешних оболочек и превращению умирающего светила в красный гигант.

В конечном итоге, красный гигант сбрасывает все внешние оболочки и превращается в белый карлик, который представляет собой медленно остывающее ядро умершей звезды. В прошлом, астрономы считали, что этот процесс уничтожает все соседние со светилом планеты, однако за последние годы ученые обнаружили сразу несколько экзопланет, расположенных рядом с белыми карликами. Это породило дискуссии о том, как этим мирам удалось пережить гибель их светила.

История выживания планеты

Американским и канадским планетологам удалось раскрыть один из сценариев выживания таких планет при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб". При его помощи ученые изучили экзопланету WD 1856b, которая удалена всего на 0,02 астрономических единицы, средних дистанций между Землей и Солнцем, от белого карлика WD 1856+534. Он расположен в созвездии Дракона на расстоянии в 80 световых лет от Солнечной системы и является частью тройной звездной системы G 229-20.

Высокая разрешающая способность и чувствительность приборов "Джеймса Уэбба" позволила ученым раскрыть состав атмосферы этой планеты и обнаружить в ней большие количества метана, а также измерить температуру ее внешних прослоек, которая оказалась почти втрое выше ожидаемой. И то, и другое, по словам О'Коннора, указывает на то, что этот аналог Юпитера возник на дальних окраинах звездной системы, откуда он мигрировал в окрестности звезды WD 1856+534 через несколько миллиардов лет после ее превращения в белый карлик.

Как предполагают планетологи, причиной этих миграций планеты послужили ее гравитационные взаимодействия с двумя другими светилами системы G 229-20, которые "подтолкнули" ее в сторону белого карлика и заставили ее атмосферу дополнительно нагреться на несколько сотен градусов Кельвина по мере ее сближения с мертвой звездой. Схожие процессы, по мнению ученых, могли происходить и с другими недавно открытыми планетами, расположенными на опасно близком расстоянии от белых карликов.