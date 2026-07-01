Китай намерен построить электромагнитную катапульту для космических запусков

В Тибете хотят построить огромную электромагнитную катапульту для космических запусков, что снизит их стоимость на 90%. Подробности проекта раскрыла South China Morning Post.

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Автор идеи — академик Китайской инженерной академии Ма Вэймин. В КНР его называют «отцом электромагнитной катапульты». Он предложил помогать ракете-носителю на старте — в самом трудном этапе ее пути в небо.

Для этого на высоте 4000 метров в горах построят направляющие длиной два километра — наподобие рельсового полотна. По ним мощное электромагнитное поле будет придавать ракете стартовый импульс, выстреливая ею, как снарядом.

На высоте 4000 метров атмосфера сильно разрежена. У жителей равнин здесь начинается одышка. Плотность воздуха составляет всего 60% от уровня моря.

Ракета еще даже не включила двигатели, а сопротивление при взлете уже значительно снижено. К тому же на нагорье сухой и холодный климат, много солнечных дней и мало населения. Запас по безопасности, если не дай бог, авария, обусловлен географически.

Таким образом, всю работу, которую сейчас выполняет громоздкая и дорогая первая ступень (поэтому их стали делать многоразовыми), возьмет на себя катапульта, которую построят раз и навсегда. Затраты на первоначальный разгон ракеты будут представлять собой только израсходованную электроэнергию.

По предварительным подсчетам, реализация проекта может снизить стоимость одного запуска на 90% — с десятков миллионов долларов до нескольких миллионов юаней.

Ошибочно было бы считать планы академика Ма чем-то вроде воздушных замков. Технология запатентована, проведены испытания прототипа. В 2025 году в Сычуани (город Цзыян) построена первая в мире экспериментальная установка — сверхпроводящая магнитная левитационная электромагнитная пусковая платформа. Она разогнала макет ракеты до 1,6 Маха — скорость не запредельная, но решен целый ряд сложных инженерных проблем.

«Концепция электромагнитной пусковой трассы в высокогорных районах с разреженным воздухом в Тибете предложена уже больше двадцати лет назад. При реализации этого проекта возникнет много трудностей, но с инженерной точки зрения он вполне осуществим», — подтвердил газете пожелавший остаться неназванным ученый в области космических исследований из Пекина.

По данным инвестиционного портала Цзыяна, первый старт с «электрокосмодрома» в горах запланирован на 2028 год.

Космическую эру начал советский «Спутник-1» в октябре 1957 года, и с тех пор средства доставки принципиально не изменились. Ракеты становятся все больше, но суть та же — сжигание топлива.

Возможно, уже через несколько лет в небе над Тибетом промелькнет синевато-белая электрическая вспышка. Без грандиозного огненного шлейфа, без оглушительного рева она завершит 70-летнюю эру химических ракет.