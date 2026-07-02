NASA объявило об ускорении плана по созданию постоянной базы на Луне

Американская корпорация NASA заключило соглашения на сумму $590 млн с частными компаниями для лунных поставок в рамках создания постоянной базы. Тем временем у подрядчиков возникают серьезные проблемы — в частности, после аварии ракеты New Glenn у Blue Origin, что вынуждает агентство искать альтернативные решения.

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Решение о выделении средств было объявлено на пресс-конференции NASA накануне. Денежные средства получат компании Astrobotic, Firefly и Intuitive Machines.

Как заявил исполнительный директор программы Карлос Гарсия-Галан, подписанные соглашения являются стартом «первого этапа» стратегии NASA. Он продлится до 2028 года, его стоимость оценивается в $10 млрд. На этом этапе предстоит отработать логистические схемы: доставку на Луну посадочных модулей, ракет-носителей и луноходов. А уже после 2030 года агентство намерено перейти к строительству герметичных жилых отсеков и монтажу энергетических установок прямо на спутнике.

Осуществление планов NASA осложняется техническими проблемами у частных подрядчиков. В мае на старте взорвалась ракета New Glenn компании Blue Origin, из-за чего под угрозой срыва оказалась запланированная на этот год отправка аппарата Blue Moon к южному полюсу Луны. В ответ представитель агентства Гарсия-Галан сообщил, что рассматриваются альтернативные носители для запуска. Глава NASA Айзекман, в свою очередь, заявил, что ведомство будет активно помогать частникам решать проблемы, а не пассивно наблюдать.

Лунная программа NASA является составной частью более масштабной стратегии «Артемида», которая предусматривает не только высадку астронавтов на Луну, но и создание там постоянной инфраструктуры для долгосрочного пребывания. В отличие от краткосрочных экспедиций «Аполлона», новая концепция опирается на сотрудничество с частным сектором.