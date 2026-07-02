Польский археолог расшифровал сибирские петроглифы XVII–XVIII века

Среди наскальных рисунков в Южной Сибири встречаются редкие изображения шаманов, словно исчезающих в расщелинах гор. Польский археолог утверждает, что расшифровал их смысл. Свою гипотезу он изложил на страницах журнала Time and Mind.

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Отправной точкой этого исследования стал горный район Минусинской котловины, где профессор Анджей Розвадовский из Университета имени Адама Мицкевича в Познани наткнулся на наскальный рисунок шамана.

«Этот петроглиф многократно публиковали местные археологи, но никто никогда не упоминал расщелину в скале, куда шаман словно вбегает. Честно говоря, я был просто ошеломлен», — вспоминает он.

Шаманы — краеугольный камень сибирской культуры. Само слово «шаман» происходит из тунгусского языка. Классический образ сибирского шамана — это плащ с подвесками и развевающимися лентами, а также богато украшенный головной убор.

А самый узнаваемый атрибут — конечно же, бубен. У хакасов — древнего народа, веками населяющего регион в Южной Сибири, — бубен служит также важнейшей частью обряда инициации.

Бубен как ключ к разгадке

По словам Розвадовского, бубен «спрятан внутри горы, и человек, желающий стать шаманом, должен войти в эту гору». Там он встречает своих предков и получает от них бубен.

И тем не менее, несмотря на это богатое культурное наследие, роль шаманизма в сибирском наскальном искусстве долгое время оставалась практически не замеченной. Поэтому, когда Розвадовский обнаружил на Ильинской писанице изображение шамана в скальной расщелине, он задумался о параллелях. Это подтолкнуло его глубже изучить местную историю и поискать другие образцы шаманского искусства.

«Вполне возможно, что если бы я не совершил ту первую „находку“ — я бы не заметил этого уникального сочетания петроглифов и скальной ниши на втором памятнике, в Оглахтах», — допускает археолог.

Оглахты — местность к северу от Абакана — славится прекрасно сохранившимися наскальными рисунками, некоторые из которых, возможно, изображают древних ледниковых животных. Среди более поздних изображений — творения хакасов, датируемые XVII–XVIII веками.

Три шамана и посвящение

Среди них — три шамана. У первого вместо верхней части туловища изображен бубен. Шаман бежит к расщелине, и его нога вот-вот скроется в ней.

Рядом еще два шамана. У одного из них нога касается трещины — словно он только что из нее вышел, а его тело заменено кругом с точкой в центре, от которого отходят струящиеся ленты. Другой мужчина стоит неподалеку, держа шаманский посох, — возможно, это неофит, которому еще только предстоит посвящение.

Параллели между наскальным искусством и древними ритуалами оказались поразительными. «Когда я обнаружил этот рисунок в Оглахтах, я почувствовал себя на пороге сенсационного открытия — это потрясающее ощущение», — признается профессор.

По его словам, сибирское наскальное искусство наполняют смыслами «не просто изображения как таковые, но и сама скала, ее особые свойства, такие как расщелины».

Конечно, двух примеров маловато для однозначных выводов, и потому Розвадовский намерен продолжать исследования в Сибири. Он уверен, что найдет другие подобные петроглифы.