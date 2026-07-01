Генетики раскрыли многовековую тайну последних дней герцогов Медичи XVI века

Научная статья, вышедшая в журнале iScience, смогла поставить точку в многовековом детективе. В 1562 году от малярии скончался 19-летний кардинал Джованни Медичи, представитель династии, определявшей политику в Тоскане эпохи Ренессанса. Спустя четверть века, в 1587 году, та же болезнь унесла жизнь его старшего брата — великого герцога Франческо I Медичи.

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Смерть Франческо и его супруги Бьянки Каппелло, наступившая с разницей в один день после изнурительной лихорадки, породила устойчивые слухи. Современники подозревали, что супругов отравил мышьяком брат и главный соперник герцога — кардинал Фердинандо.

Секреты фамильного склепа

Ученые провели масштабный генетический анализ костных останков братьев. Образцы ДНК были извлечены из четырех фрагментов ребер (трех, принадлежавших герцогу, и одного — кардиналу). Сегодня останки Медичи покоятся в знаменитой капелле при базилике Сан-Лоренцо во Флоренции.

Исследователи искали следы паразитических простейших рода Plasmodium — возбудителей малярии. Ранее иммунологические тесты уже указывали на присутствие патогенов, но только полноценный генетический анализ позволил получить неопровержимые научные доказательства и полностью опровергнуть версию преднамеренного отравления.

Эволюция штамма

В костях кардинала Джованни исследователи обнаружили неизвестный ранее штамм Plasmodium falciparum — вида, вызывающего самую опасную, тропическую форму малярии. В останках Франческо ученые зафиксировали молекулярные следы сразу двух видов плазмодиев: P. falciparum и P. malariae. Наличие двойной инфекции совпадает с данными других европейских находок той эпохи.

Обнаруженный у Джованни штамм имеет две уникальные генетические мутации. По мнению авторов, эти изменения возникли в процессе расширения популяции паразита по мере его распространения на европейском континенте.

Исторический контекст и значение

Малярия, которую итальянцы называли «трехдневной лихорадкой» (febbre terzana), оставалась крайне опасной для страны вплоть до масштабных кампаний по ликвидации в XX веке. Архивные документы и отчеты придворных врачей подробно описывали симптомы братьев Медичи. Увы, традиционные методы лечения того времени, в частности, кровопускание, лишь ослабляли организм больных и ускоряли их гибель.

Кардинал Джованни заразился во время поездки на заболоченное побережье Тосканы, а Франческо с женой заболели после посещения загородной виллы, окруженной рисовыми чеками, где активно размножались комары.

Сегодня малярия все еще представляет угрозу. Изучение древней ДНК не просто раскрывает тайны прошлого, но и помогает понять, как опасный патоген адаптируется и эволюционирует, что критически важно для медицины будущего.