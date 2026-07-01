В запасниках уральского музея обнаружили клад эпохи Клеопатры

В Государственном историческом музее Южного Урала обнаружен клад тетрадрахм (серебряных монет) эпохи последних правителей Египта из династии Птолемеев. Шесть монет, отчеканенных в Александрии в правление царицы Клеопатры VII и ее предшественников, были частью коллекции собирателя древностей Николая Минко. В 1923 году вдова Минко передала собрание монет музею, после чего почти 100 лет оно оставалось неизвестно специалистам. Статья о находке опубликована в журнале Проблемы истории, филологии и культуры.

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История коллекции

У клада внушительная «биография». Монеты начинающий нумизмат Николай Кириллович Минко приобрел в Петербурге около 1900 года. Будучи вольнослушателем Археологического института, Минко вращался в среде столичных коллекционеров — графов, профессоров и купцов, скупавших древности в антикварных лавках на Невском. Судя по всему, клад был привезен в Россию прямо из Египта.

Вдова нумизмата, Мария Александровна, передала более тысячи монет из коллекции своего мужа в дар Челябинскому музею в 1923 году. Собрание монет дважды подвергалось расхищению — в 1962 и 1995 годах. Из похищенных 176 монет около 20 могли быть тетрадрахмами, и лишь 6 из них чудом сохранились. Первоначальная идентификация монет была проведена искусствоведом Сергеем Дурылиным в 1920-х годах, но затем о монетах почти сотню лет никто не вспоминал. Сейчас благодаря исследованию доктора исторических наук Михаила Абрамзона, клад описан и доступен для изучения.

Состав клада

Три тетрадрахмы относятся к эпохе Клеопатры III и Птолемея IX (117–107 гг. до н.э.), еще три — к правлению последней царицы Египта, Клеопатры VII: они были отчеканены в 43/42, 39/38 и 38/37 годах до нашей эры. Ученые обратили внимание на то, что все монеты относятся примерно к одному и тому же хронологическому периоду и имеют одинаковую степень износа. Скорее всего, это признак того, что клад лежал в одном сосуде.

Тетрадрахмы Клеопатры VII содержат лишь 32–36% серебра. Это последние серебряные монеты династии Птолемеев. После того, как Египет вошел в состав Римской империи, такие монеты переплавлялись в еще более низкопробные монеты — «александринеры».

Отметим, что точное время, когда был образован данный клад неизвестно. Его датируют по самой поздней монете временем после 38/37 года до н.э. Аналогичные клады с таким похожим составом монет известны в Египте, Палестине и на Кипре.