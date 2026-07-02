Астрономы предложили ограничить число спутников на орбите Земли

Эксперты из Европейской южной обсерватории (ESO) и Центра по защите неба от флотилий спутников Международного астрономического союза предложили ограничить число спутников на низкой околоземной орбите на отметке в 100 тыс., так как выведение запланированных 1,7 млн аппаратов в околоземный космос нанесет непоправимый ущерб всем типам астрономических наблюдений.

© ТАСС

Об этом сообщила пресс-служба ESO.

"Данная отметка не является жесткой - мы не говорим, что 99,9 тыс. спутников допустимо вывести на орбиту, тогда как выведение 100 тысячного аппарата уже приведет к катастрофическим последствиям. Тем не менее, наши расчеты показывают, что появление данного числа спутников на орбите будет сопоставимым образом влиять на проблемы с ведением наблюдений, как и технические проблемы в работе телескопов", - заявил научный сотрудник ESO Оливье Хайнаут, чьи слова приводит пресс-служба обсерватории.

Как отмечают Хайнаут и ученые, за последние десять лет на низкую околоземную орбиту было выведено несколько десятков тысяч спутников связи, входящих в сети Starlink, Leo, GuoWang и ряд других флотилий зондов. Их запуск кратно увеличил число спутников на орбите Земли и породил широкую дискуссию о последствиях подобных запусков для астрономических наблюдений, орбитальной инфраструктуры и всей планетой в целом.

По словам исследователей, эти спутники связи будут не только напрямую мешать ведению наблюдений, когда они будут "попадать в кадр", но и также усиливать световое загрязнение ночного неба из-за того, что они активно рассеивают падающий на них свет Луны, звезд и Солнца. В результате этого многие тусклые и протяженные объекты, такие как далекие галактики и группы галактик, могут стать невидимыми для наземных обсерваторий.

Астрономические последствия от запуска миллионов спутников

Для оценки подобных последствий запуска флотилий спутников Хайнаут и ученые создали компьютерную модель неба, которая учитывает как прямое, так и косвенное воздействие этих космических аппаратов на астрономические наблюдения. Эти расчеты показали, что уровень светового загрязнения неба пока остается низким, и при этом оно не будет мешать ведению наблюдений при выводе на орбиту до 60 тыс. спутников, что примерно вдвое больше их текущего количества.

В свою очередь, реализация планов Starlink и других компаний по выводу более 1,7 млн спутников приведет к катастрофическим последствиям для астрономии. Так, яркость ночного неба вырастет в несколько раз, и при этом фактически все снимки ночного неба южного полушария, получаемые недавно начавшей свою работу Обсерваторией имени Веры Рубин, будут испорчены пролетающими спутниками.

Особенную тревогу у ученых вызывают планы американского стартапа Reflect Orbital по выводу на орбиту множества "зеркальных" спутников, перенаправляющих солнечный свет. Запуск всего 10% от запланированного числа этих аппаратов усилит световое загрязнение всего неба на 20-30%, и при этом они будут выглядеть для наблюдателей на Земле столь же яркими, как Венера. Все это лишит человечество возможности наблюдать за далекими планетами, звездами и галактиками, подытожили исследователи.