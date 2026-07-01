Летающая тарелка на ремонте: где в последние годы видели следы НЛО

2 июля земляне отметят День НЛО. «Вечерняя Москва» собрала свежие доказательства существования инопланетной жизни.

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В феврале 2026 года марсоход Curiosity («любопытство») сделал снимки поверхности Марса. И на одном из них в небе над холмами виднеется жирная черная точка. К сожалению, есть только один снимок этого пейзажа. Узнать, пропал ли этот объект, не представляется возможным. Однако в 2022 году тот же ровер сделал два фото другой локации с разницей в 12 секунд. На первом снимке в небе тоже виднелся непонятный объект, а на втором — его уже не было. Причем этот НЛО по форме отличался от того, который зафиксировала камера в 2026 году.

Совсем свежие новости об НЛО появились в конце июня. Руководитель Омского планетария астроном Владимир Крупко сообщил, что видел НЛО в Нижнеомском районе и выложил фотографии в социальные сети. На снимке, довольно размытом, действительно виднеется нечто, похожее на классическую летающую тарелку. Судя по тому, как на ней выглядит свет, явно с приборов НЛО, двигается она не по ровной круглой траектории, а зигзагами.

Владимир Крупко отметил, что после того как он сделал это фото, летающий объект, якобы заметивший это, сместился западнее той точки, где его разглядели впервые.

В конце 2025 года военные США на сверхзвуковой скорости преследовали НЛО, который в итоге разделился на две части и ушел от погони. По крайней мере такие данные со слов свидетеля опубликовал Пентагон по поручению президента США Дональда Трампа. В документе указано, что для поиска аномалий в некоем горном массиве были задействованы вертолеты и тепловизионные камеры высокого разрешения. В ходе операции обнаружен «раскаленный шар», который якобы совершал такие маневры, на которые не способна наша техника. Во время погони аномалия разделилась на две части, из которых вылетел третий объект и с неописуемой скоростью ушел в противоположном направлении. Он за секунды преодолел свыше 30 километров: у американских военных не было и шанса его догнать.

Еще один НЛО заметили в конце июня в Сахалинской области. Двое очевидцев сообщили СМИ, что объект появился в небе около часа ночи и двигался рядом с землей бесшумно. Похож он был на спутник, от которого на Землю падал луч света.

В мае жители Краснодарского края увидели группу треугольников, выстроившихся клином. Очевидцы сообщали, что огоньки то появлялись, то пропадали, а потом и вовсе улетели. На Кубани это не первый случай: необычные геометрические фигуры в небе там видели в конце 1990-х годов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Андар, уфолог, гипнолог:

— Понять, придумывает человек, что встречал инопланетян, или он действительно сталкивался с чем-то необъяснимым, можно, если проанализировать рассказы других людей. Общие детали в историях встречи с внеземной жизнью должны быть. Если их нет, скорее всего, человек эту встречу выдумал. Так, например, большинство моих клиентов утверждают, что инопланетяне крали их во сне, а потом перемещали обратно в кровать.

АНГАР 18: ЧТО МОЖЕТ СКРЫВАТЬ БАЗА РАЙТ-ПАТТЕРСОН

В 1974 году уфолог из Флориды по имени Роберт Спенсер Карр публично заявил, что ВВС прячут «две летающие тарелки неизвестного происхождения» в ангаре № 18 Райт-Паттерсона. Карр утверждал, что у него есть высокопоставленный военный источник, который видел тела 12 инопланетян. ВВС США опровергают слухи и утверждают, что на самом деле никогда не было ангара № 18 на базе Райт-Паттерсон, хотя здание № 18 там есть. «Вечерняя Москва» с помощью нейросетей представила, что могло бы находиться внутри этого загадочного ангара.

УРОВЕНЬ 0: НАЗЕМНЫЙ АНГАР (МАСКИРОВКА)

Типичный стальной военный ангар 1950-х годов. Сухие песчаные текстуры снаружи. Ретрогрузовики, военные джипы, старые истребители (для отвода глаз), КПП и вооруженная охрана. В центре ангара замаскированный массивный грузовой лифт, уходящий глубоко вниз.

УРОВЕНЬ 1: АРХИВЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Здесь, среди гигантских ЭВМ и бесконечных стеллажей с папками Top Secret, аналитики ведут круглосуточный учет аномальных явлений. Именно сюда стекаются рапорты пилотов и шифровки радиолокационных станций со всего мира. На этом этаже рождаются официальные легенды прикрытия и координируются проекты.

УРОВЕНЬ 2: БИОЛАБОРАТОРИЯ

Стерильный мир, где земная наука впервые сталкивается с чужой эволюцией. В герметичных криокамерах и на хирургических столах биологи в костюмах высшей защиты исследуют анатомию пришельцев. Ученые пытаются понять, как эти существа переносили колоссальные перегрузки межзвездных перелетов и возможно ли адаптировать их ДНК для нужд человечества.

УРОВЕНЬ 3: КОРАБЛЬ ЧИНЯТ

Огромное двухсветное пространство занимает высоту двух этажей. Здесь находится поврежденная «летающая тарелка» из Розуэлла. С одного бока обшивка вскрыта, видны переплетения биомеханических проводов и светящийся чужой двигатель. Реверс-инжиниринг в разгаре. Военные инженеры изучают обломки, фотографируют схемы, пытаются запустить чужие технологии.

УРОВЕНЬ 4: СКЛАД АРТЕФАКТОВ

Самый глубокий и опасный горизонт базы, погруженный во тьму и прорезанный неоновым сиянием. В центре уровня под мощным магнитным полем пульсирует извлеченный из НЛО энергетический реактор, который буквально питает весь подземный комплекс. Вдоль стен на стеллажах хранятся загадочные инопланетные артефакты и панели управления, язык которых человечество пытается расшифровать.