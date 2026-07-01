2200-летний перстень с портретом царицы Египта найден в Анапе

В центре Анапы археологи нашли бронзовый перстень с портретом египетской царицы Арсинои III. Украшение, пролежавшее в земле более двух тысяч лет, было найдено в хозяйственной яме, где также сохранилась посуда эллинистической эпохи. Артефакт проливает свет на торговые и культурные связи Северного Причерноморья с Александрией.

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Статья о находке вышла в журнале Проблемы истории, филологии и культуры.

Как нашли украшение

Перстень был обнаружен в ходе раскопок на объекте археологического наследия «Группа усадеб Воскресенское-6», расположенного в 500 метрах от железнодорожного вокзала Анапы. В 2024 году экспедиция Института археологии РАН исследовала участок площадью 246 квадратных метров и обнаружила остатки античного поселения IV–III веков до нашей эры.

В одной из хозяйственных ям среди обломков амфор из Хиоса, Гераклеи Понтийской и Колхиды археологи заметили массивное украшение бронзового литья с овальным щитком. На щитке отчетливо различалось изображение женской головы в профиль. Эксперты идентифицировали его как портрет египетской царицы Арсинои III (220–204 гг. до н. э.).

Почему находка значима

Подобные находки археологи фиксируют в Прикубанье и на Боспоре. Известно всего шесть похожих экземпляров, почти все они происходят из окрестностей древней Горгиппии (современной Анапы), либо из меотских могильников Закубанья. Перстни птолемеевского типа, как их называют специалисты, были широко распространены в Северном Причерноморье во второй половине III–II веков до н.э.

Однако украшение из хозяйственной ямы имеет особое значение: изображение Арсинои III на перстне было прижизненным. Датировка всего комплекса находок (амфор, кувшинов, росписных кружек) также полностью совпадает с периодом активности египетской царицы, что является большой редкостью для археологии.