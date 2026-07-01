В США сделали шокирующее заявление о замене врачей на Chat GPT

Американский инвестор Марк Андриссен заявил, что ИИ-боты уже сейчас могут заменить всех врачей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

По его мнению, «доктор Chat GPT» уже сегодня способен быть лучшим врачом, чем подавляющее большинство медиков. Андриссен заметил, что врачи не любят такие высказывания, но это «правда».

«Важно, чтобы у врача был мгновенный доступ ко всей актуальной информации. Ни один человек не способен ежегодно прочитывать и полностью отслеживать весь объем медицинской литературы и новых исследований», — заявил инвестор.

Он отметил, что даже обычное знание последних научных данных является огромным преимуществом. Тот факт, что «доктор ChatGPT» всегда под рукой и дает очень качественные рекомендации в результате сделает внедрение таких технологий неизбежным, считает Андриссен.