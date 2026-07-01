Почему Android-смартфоны перегреваются после крупных обновлений?

Почему Android греется
Недавний выпуск Android 17 доставляет немало проблем владельцам смартфонов — особенно тем, кто пользуется Google Pixel. Люди жалуются на быструю разрядку батареи и перегрев, но из-за чего это может возникать? Портал howtogeek.com рассказал, почему после крупных обновлений смартфоны ненадолго могут терять производительность.
При обновлении прошивки смартфон нагревается, поскольку процессору нужно выполнять много работы во время установки. Как только процесс завершается и устройство перезагружается, производительность обычно возвращается в норму, если обновление было небольшим. Но в случае крупных обновлений, таких как новые версии Android, смартфон может еще несколько дней работать «горячее», чем прежде, из-за различных фоновых задач.
Дело в том, что после обновления устройству приходится заново оптимизировать приложения, адаптировать их и организовывать файлы. Подобные задачи выполняются в фоновом режиме, даже когда вы пользуетесь смартфоном. Кэши перестраиваются, файлы повторно индексируются, приложения проходят оптимизацию под новую прошивку — и все это требует дополнительной вычислительной мощности.
К тому же, во многих случаях разработчики еще и обновляют сами приложения для работы на новых версиях Android, что может привести к одновременной установке множества программ. А это, в сочетании с фоновыми задачами, дополнительно повышает температуру.
Если говорить конкретно о линейке Pixel, то локальные ИИ-модели и связанные с ними данные также требуют обновления и повторной обработки, что поглощает вычислительную мощность системы и нагревает смартфон.
Наконец, повышение расхода системных ресурсов приводит к повышенному расходу энергии батареи, что не только быстрее разряжает аккумулятор, но и генерирует тепло. Адаптивной батарее Pixel, например, требуется время, чтобы подстроиться под новые паттерны использования после обновления, что ненадолго снижает автономность устройства.
К примеру, если обычно смартфон к ночи разряжается до 40%, то после обновления у него может остаться всего 20%. А на следующую ночь процент разрядки уменьшится. В том нет ничего страшного: подобные эффекты обычно длятся 24-72 часа, пока смартфон не проделает все необходимые фоновые процессы.
А вот если батарея по-прежнему будет быстро разряжаться и смартфон продолжит нагреваться, то, возможно, что-то не так. Есть вероятность, что какое-то приложение не хочет нормально работать на новой версии Android, или обновление вызвало некую ошибку, разряжающую аккумулятор быстрее обычного. Для того, чтобы разобраться, в чем дело, стоит заглянуть в меню диагностики батареи в настройках.