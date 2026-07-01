Почему Android-смартфоны перегреваются после крупных обновлений?

Недавний выпуск Android 17 доставляет немало проблем владельцам смартфонов — особенно тем, кто пользуется Google Pixel. Люди жалуются на быструю разрядку батареи и перегрев, но из-за чего это может возникать? Портал howtogeek.com рассказал, почему после крупных обновлений смартфоны ненадолго могут терять производительность.

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При обновлении прошивки смартфон нагревается, поскольку процессору нужно выполнять много работы во время установки. Как только процесс завершается и устройство перезагружается, производительность обычно возвращается в норму, если обновление было небольшим. Но в случае крупных обновлений, таких как новые версии Android, смартфон может еще несколько дней работать «горячее», чем прежде, из-за различных фоновых задач.

Дело в том, что после обновления устройству приходится заново оптимизировать приложения, адаптировать их и организовывать файлы. Подобные задачи выполняются в фоновом режиме, даже когда вы пользуетесь смартфоном. Кэши перестраиваются, файлы повторно индексируются, приложения проходят оптимизацию под новую прошивку — и все это требует дополнительной вычислительной мощности.

К тому же, во многих случаях разработчики еще и обновляют сами приложения для работы на новых версиях Android, что может привести к одновременной установке множества программ. А это, в сочетании с фоновыми задачами, дополнительно повышает температуру.

Если говорить конкретно о линейке Pixel, то локальные ИИ-модели и связанные с ними данные также требуют обновления и повторной обработки, что поглощает вычислительную мощность системы и нагревает смартфон.

Наконец, повышение расхода системных ресурсов приводит к повышенному расходу энергии батареи, что не только быстрее разряжает аккумулятор, но и генерирует тепло. Адаптивной батарее Pixel, например, требуется время, чтобы подстроиться под новые паттерны использования после обновления, что ненадолго снижает автономность устройства.

К примеру, если обычно смартфон к ночи разряжается до 40%, то после обновления у него может остаться всего 20%. А на следующую ночь процент разрядки уменьшится. В том нет ничего страшного: подобные эффекты обычно длятся 24-72 часа, пока смартфон не проделает все необходимые фоновые процессы.

А вот если батарея по-прежнему будет быстро разряжаться и смартфон продолжит нагреваться, то, возможно, что-то не так. Есть вероятность, что какое-то приложение не хочет нормально работать на новой версии Android, или обновление вызвало некую ошибку, разряжающую аккумулятор быстрее обычного. Для того, чтобы разобраться, в чем дело, стоит заглянуть в меню диагностики батареи в настройках.