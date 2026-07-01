Румынские археологи обнаружили дакийские украшения II-III веков

Румынские археологи близ города Тыргу-Нямц во время строительства автомагистрали А8, которая свяжет Румынию с Молдовой, обнаружили древние дакийские украшения, датируемые первыми веками нашей эры. В ходе археологических раскопок, предваряющих дорожное строительство, были обнаружены бронзовые фибулы, браслеты, броши и бусины.

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Артефакты относятся к периоду II-III веков нашей эры и принадлежали древним общинам, населявшим территорию современной Румынии.

Археолог Василе Диакону, участвовавший в раскопках, подчеркнул исключительную значимость находки для науки.

«Эта находка имеет особую научную ценность, так как предоставляет ценную информацию о повседневной жизни и погребальных обычаях общин II-III веков нашей эры», — отметил исследователь.

По его словам, обнаруженные украшения позволяют лучше понять материальную культуру, эстетические предпочтения и ритуальные практики дакийских племен, населявших Карпато-Дунайский регион в эпоху римской экспансии, сообщил румынский телеканал Antena 3.

Гето-даки — название двух близких фракийских племен, которые в древности населяли территорию современной Румынии и частично Молдовы. Многие историки считают, что речь идет об одном народе, которого древние греки называли «гетами», а римляне — «даками».

В I веке до н. э. дакийский царь Буребиста (82-44 годы до н. э.) создал мощное единое государство с централизованной властью, простиравшееся от Среднего Дуная до Черного моря. После его гибели государство распалось, но было возрождено царем Децебалом (86-106 годы н. э.), который вел упорные войны с Римской империей.

После двух победоносных походов римского императора Траяна (53-117) в 101-102 и 105-106 годах Дакия была завоевана и стала римской провинцией. Золото и богатства Дакии, согласно историческим источникам, позволили Риму на годы освободить граждан от налогов. Согласно румынской исторической традиции и многим европейским исследователям, даки являются дальними предками современного румынского народа, сформировавшегося в результате романизации местного населения после римского завоевания. Этот процесс этногенеза — романоязычные дако-римляне, сохранившие свое латинское происхождение в окружении славянских народов — является краеугольным камнем румынской национальной идентичности.

Находки дакийских артефактов в Румынии происходят регулярно, особенно при масштабных инфраструктурных проектах. Строительство автомагистрали А8, которая пройдет через историческую область Молдовы и соединит города Тыргу-Муреш, Яссы и Бельцы, стало очередным поводом для археологов изучить богатое наследие древних обитателей этих земель. Подобные «спасательные раскопки» позволяют ученым получить уникальные материалы, которые иначе могли бы быть навсегда утрачены под асфальтом современных дорог.

Ранее в мексиканском штате Кампече, в пределах биосферного заповедника Калакмуль, археологи обнаружили ранее неизвестный город цивилизации майя. Поселение, которому дали имя Минанбэ, больше тысячи лет оставалось сокрытым в глухой части джунглей — его надежно маскировали густая растительность и полное отсутствие транспортных путей.