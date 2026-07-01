Легендарную программу Windows сократили в 100 раз

Бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер раскритиковал Windows и создал уменьшенную версию программы «Блокнот». Об этом он заявил в своем YouTube-блоге.

По словам Пламмера, который считается одним из создателей «Диспетчера задач», на заре Microsoft в компании были четкие правила, согласно которым одна программа должна была выполнять одну функцию. В этой связи специалист раскритиковал Microsoft и привел в качестве неудачного примера легендарный текстовый редактор «Блокнот», новая версия которого оказалась «наполнена бесполезными функциями».

Дэйв Пламмер рассказал, что ради интереса взял актуальную версию «Блокнота», которая поддерживает работу с изображениями и имеет встроенные сервисы искусственного интеллекта (ИИ), и сократил ее примерно в 100 раз. Программисту удалось получить утилиту, которая способна только работать с текстом. Пламмер выложил исходный код редактора в открытый доступ.

Ветеран Microsoft объяснил, что уменьшенная версия «Блокнота» имеет размер менее 3 килобайт. При этом программа позволяет редактировать текст и поддерживает функции «Открыть» и «Сохранить как».

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