Ученые впервые изучили общение людей с «цифровыми призраками»

В лаборатории Университета Колорадо в Боулдере Джек Мэннинг и Джед Брубейкер изучают необычный феномен — взаимодействие людей с искусственными «образами» умерших, созданными ИИ. Работа описана в материалах конференции Designing Interactive Systems Conference 2026.

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Речь идет о так называемых «генеративных призраках» — диалоговых моделях, обученных на личных данных умерших людей: переписках, дневниках и публикациях. В эксперименте добровольцы подключались к Zoom и в реальном времени общались с такими «собеседниками», созданными на основе больших языковых моделей.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 16 человек в возрасте от 22 до 50 лет, переживших потерю близких. Сначала исследователи собирали биографические данные об умершем, затем оператор передавал их в языковую модель, которая формировала «персонажа» прямо во время разговора.

Каждый участник общался с двумя вариантами одного и того же образа по 20 минут. В одном случае «призрак» говорил от первого лица («Я помню, как мы ходили на пляж»), в другом — от третьего («Ей нравилось ходить на пляж с тобой»). Разговор модерировался, чтобы при необходимости остановить сессию.

Реакции участников

Эмоциональный отклик оказался сильным. Одна из участниц сказала:

«Я вижу ее. Я чувствую ее».

По ее словам, это дало ощущение завершенности после смерти бабушки. Другая участница писала «призраку» возлюбленного:

«Это было невероятно сильно. Я бы хотела, чтобы ты пришел ко мне снова».

При этом точность деталей оказалась критичной. Участники спокойно относились к отдельным ошибкам ИИ, но резко реагировали на неверные обращения. В одном случае бот назвал пользователя «чемпионом» — словом, которое покойный родственник никогда не использовал. Это вызвало сильный дискомфорт.

Что показало исследование

Авторы отмечают, что большинство участников предпочитали формат «реинкарнации», когда ИИ говорит от первого лица, а не пересказывает человека со стороны. Более естественная речь, эмоциональная окраска и стиль общения усиливали эффект присутствия.

Также выяснилось, что пользователи предпочитали короткие фразы и более живой стиль общения, а не длинные ответы, характерные для современных чат-ботов.

Интересно, что все участники заявили, что готовы повторить такой опыт, хотя почти каждый отметил возможные риски для психики и поведения других людей.

Технологии «цифрового посмертия»

Подобные системы уже выходят за рамки экспериментов. Платформы вроде Project December и Séance AI создают текстовые модели умерших на основе их цифровых следов. HereAfterAI идет дальше, предлагая пользователям заранее записывать данные о себе для будущих «цифровых копий». Появляются и VR-решения с визуализацией аватаров.

Исследователи подчеркивают, что технология одновременно дает шанс на психологическую поддержку и создает новые этические вопросы. Один из авторов, Джек Мэннинг, отметил личную мотивацию работы: потеря сестры заставила его задуматься о границах подобных систем и их влиянии на людей, переживающих утрату.

Авторы считают, что такие инструменты уже перестали быть научной фантастикой и требуют системного изучения — до того, как станут массовым коммерческим продуктом.