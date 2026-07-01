Ну Луну отправят ровер с ядерным двигателем

NASA всерьез рассматривает возможность отправки на Луну полномасштабной копии марсохода Perseverance, которая в настоящее время находится в Лаборатории реактивного движения в Калифорнии. Об этом пишет Ars Technica.

Марсоход, получивший название Promise, служил испытательным стендом для Perseverance. Теперь его планируют оснастить радиоизотопным термоэлектрическим генератором (РИТЭГ) для обеспечения работы на труднопроходимой местности и в течение лунной ночи.

Сейчас у NASA есть РИТЭГ с запасом плутония-238, который находится в стадии распада. Из-за своих размеров марсоход массой около 1 тонны потребуется доставлять или с помощью лунного модуля Blue Moon компании Blue Origin, или с помощью космического корабля Starship компании SpaceX.

Отмечается, что администратор NASA Джаред Айзекман и возглавляющий инициативу по созданию лунной базы Карлос Гарсия-Галан воодушевлены возможностью использования уже имеющегося оборудования для расширения программы исследования спутника. С его помощью ученые смогли бы ускорить усилия по исследованию области Южного полюса Луны.