3I/ATLAS осыпала Солнечную систему межзвездной пылью

Планетологи и астрономы провели первый спектроскопический анализ минерального состава пыли, выброшенной межзвездным объектом 3I/ATLAS. Его результаты поданы для публикации в The Astrophysical Journal Letters.

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Пыль сильно отличается от той, которой окружены наши местные кометы — в ней почти нет кристаллических силикатов. По мнению авторов, это означает, что 3I/ATLAS образовалась где-то на окраине своей системы, вдали от влияния родной звезды.

Со статьей ознакомился главный популяризатор нашумевшего объекта, гарвардский профессор Ави Леб. И решил прикинуть, как много межзвездной пыли комета 3I/ATLAS собрала за долгое время путешествия к нам.

Пылевой диск Млечного Пути имеет радиус около 30 тысяч световых лет и толщину порядка 300 световых лет. Межзвездная пыль составляет около процента от массы газа в Галактике, что в сумме дает порядка ста миллионов солнечных масс. Отсюда легко вычислить среднюю объемную плотность пыли в диске.

На основании высокой скорости 3I/ATLAS, аномального соотношения изотопов углерода 12C/13C и чрезвычайно высокого содержания дейтерия ее возраст оценивается примерно в 10–12 миллиардов лет.

За это время комета проделала колоссальный путь и должна была собрать, по расчетам профессора, слой межзвездной пыли толщиной порядка сантиметра.

Учитывая, что радиус 3I/ATLAS оценивается примерно в километр, общая масса собранной ею межзвездной пыли составляет около 60 тысяч тонн. Вроде бы много — но это даже не проценты от массы кометы, а миллионные доли.

Потеряла, кстати, она у нас в Солнечной системе гораздо больше — по данным из нового исследования, не меньше 2,5 метров пылевого слоя.