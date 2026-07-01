В 25 световых годах от Солнца открыта планета, похожая на Землю

Астрономы уточнили параметры недавно открытой экзопланеты земного типа. Анализ данных четырех наземных спектрографов опубликован в The Astrophysical Journal.

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Суперземля GJ 3378 b обращается по круговой орбите в обитаемой зоне своей звезды — красного карлика класса M4V. Система расположена на расстоянии немногим больше 25 световых лет от нас.

«Это один из ближайших к нам космических соседей. 25 световых лет, конечно, звучит внушительно, но если учесть, что диаметр Млечного Пути — около 100 тысяч световых лет, то по космическим меркам эта планета — наш сосед по подъезду», — говорит астроном Пол Робертсон из Калифорнийского университета в Ирвайне (UC Irvine), ведущий автор исследования.

По уточненным данным, планета в 1,29 раз больше нашей. К своей звезде она совсем близко, но тусклый холодный карлик дает не так много тепла, и потому GJ 3378 b получает его ровно столько, чтобы вода (если она там есть) была в жидком состоянии.

«Эта суперземля получает от своей звезды примерно 90% того излучения, которое Земля получает от Солнца — так что она аккурат в золотой середине», — объясняет Робертсон.

Одной из главных загадок остается состав атмосферы — и есть ли она у нее вообще. GJ 3378 b находится прямо на «космической береговой линии» — границе безопасного радиуса орбиты, внутри которого мощный ультрафиолет может буквально сдуть атмосферу с планеты.

«Если уменьшить Землю до размера яблока, то ее атмосфера будет по толщине сравнима с кожурой, — сравнивает исследователь. — Этого достаточно, чтобы поддерживать давление, при котором вода может оставаться жидкой. Такой слой воздуха позволяет дышать и дает хотя бы некоторую защиту от жесткого космического излучения».

Открытие GJ 3378 b пополняет список экзопланет, которые потенциально могут быть обитаемыми. Однако придется дождаться создания и запуска будущих обсерваторий, чтобы прояснить вопрос с атмосферой.

«Если у планеты в зоне обитаемости окажется полноценная атмосфера, это даст основания для дальнейших поисков биосигнатур, жидкой воды или других признаков жизни, для которых нужны одновременно и атмосфера, и достаточный нагрев от звезды», — отмечает студент Гогод Джеймс из UC Irvine, который участвовал в определении размеров GJ 3378 b.

Окончательные выводы о наличии и компонентах атмосферы, о составе самой планеты (стопроцентной уверенности, что она каменистая, как наша, пока нет) поможет сделать Обсерватория обитаемых миров — космический телескоп, запуск которого запланирован на 2040-е.