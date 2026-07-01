ИИ научили говорить как пещерного человека

Специализированное решение Caveman, имитирующее стиль речи «пещерного человека», набирает популярность среди разработчиков чат-ботов, стремящихся сократить расходы на генерацию текста. Как сообщает 404 Media, инструмент стал ответом на стремительный рост затрат на токены и необходимость ужесточения бюджетного контроля.

Создатель инструмента Джулиус Брюсси обратил внимание на то, что значительная часть средств компаний тратится на избыточную «разговорчивость» языковых моделей. Caveman удаляет из ответов приветствия, вводные конструкции и слова-связки, оставляя только суть — программный код, команды, URL-адреса и технические детали.

Тестирование показало, что использование плагина в Claude и Codex сокращает количество генерируемых токенов на 65–75% в зависимости от выбранного уровня сжатия. По данным Брюсси, его разработку уже применяют сотрудники OpenAI, Nvidia, GitHub и DEPT.

К проекту присоединились и создатели ИИ-моделей, заинтересованные в оптимизации. В репозитории Caveman на GitHub технический директор OpenAI Шейн Суини лично внес изменения, добавив поддержку инструмента Codex. На данный момент утилита доступна в виде автономного агента для работы через терминал, расходующего почти вдвое меньше токенов при выполнении аналогичных задач и полностью совместимого с системой OpenClaw.

Появление Caveman связано с глобальной проблемой неконтролируемого роста стоимости ИИ-вычислений. Крупные компании, включая Uber и Walmart, уже вводят лимиты на использование нейросетей сотрудниками. Производитель оборудования Legrand распространил внутреннюю памятку с рекомендацией контролировать применение ИИ и активировать режим «пещерного языка» для уменьшения объема ответов без потери качества.