Apple выпустила наушники Beats в эксклюзивном для США и Японии цвете

Бренд Beats, принадлежащий Apple, представил новую оранжевую версию беспроводных наушников Beats Solo Buds. Как сообщает MacRumors, новинка стала эксклюзивом для отдельных ритейлеров: в США модель уже поступила в продажу в сети Best Buy, а в Японии появится 4 июля в магазинах 7-Eleven.

© Beats

Beats Solo Buds – это базовая модель беспроводных наушников Beats, рекомендованная стоимость которой в США составляет $80 (примерно 6,2 тыс. руб. по курсу на 1 июля 2026 года). Наушники обеспечивают до 18 часов автономной работы, при этом их компактный зарядный футляр не оснащен встроенным аккумулятором.

Впервые Beats Solo Buds были представлены в июне 2024 года в цветах Matte Black, Storm Gray и Transparent Red. Позже появились эксклюзивные версии Arctic Purple для Apple и Target, а также Ivory, которая продается в Walmart в США и у некоторых партнеров компании в других странах.

Новая оранжевая версия внешне почти повторяет лимитированную модель, которую Apple бесплатно раздавала в Индии при покупке iPhone 15 и iPhone 15 Plus в октябре 2024 года в рамках акции к празднику Дивали. При этом индийская версия получила фиолетовые логотипы Beats «b» на наушниках и футляре, тогда как новая модель для США и Японии отличается красными логотипами.