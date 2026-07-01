Найденные на Тамани монеты рассказали о дворцовом перевороте в Византии

На Таманском полуострове в раскопе «Нижний город» на месте древней Фанагории, ученые из Института археологии РАН обнаружили три бронзовые монеты, которые оказались свидетелями государственного переворота в Византии.

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Фоллисы — так археологи называют этот тип монет — были найдены в слоях, где когда-то стояли хазарские дома, и относились к правлению императоров Юстиниана II и Филиппика. Находка описана в журнале Проблемы истории, филологии и культуры.

Монета беглого императора

Подобные монеты до сих пор не встречались в Предкавказье. В раннее средневековье эти территории входили в состав Хазарского каганата. Золотые византийские монеты — солиды — находили в хазарских захоронениях, но бронза, которую в Византии использовали только для внутренней торговли, сюда практически не попадала.

Фоллис Юстиниана II был отчеканен в Константинополе во 2-й год его первого правления — в 686 или 687 году. Но попал в Фанагорию он позже, не ранее 704 года. Именно тогда свергнутый император бежал в Херсон, а оттуда — к хазарскому кагану, чтобы просить у него убежища. Византийские хроники подробно описывают этот эпизод: каган выдал за Юстиниана свою сестру Феодору и позволил ему жить в Фанагории. Однако вскоре подкупленный соперником Юстиниана, Тиберием III, каган приказал убить беглеца.

Узнав о заговоре от жены, Юстиниан задушил хазарского наместника струной, после чего бежал в Томы (современную Констанцу). Именно в этот период бронзовый фоллис мог быть принесен в Фанагорию либо свитой самого императора, либо хазарским посольством, возвратившимся из Константинополя уже после того, как Юстиниан II вернул себе трон.

Фоллисы узурпатора

Другая находка — пара фоллисов Филиппика Вардана, узурпировавшего власть в Византии в 711–713 годах. Эти монеты были отчеканены в Константинополе в 711 году. До сих пор в Северном Причерноморье была известна только одна монета этого императора — солид из Скалистинского могильника в Крыму. Но о бронзовых монетах Филиппика на территории Хазарии археологи не имели сведений.

Путь этих монет в Фанагорию связан с борьбой Филиппика против Юстиниана II. Согласно историческим источникам, жители Херсона взбунтовавались против тирании Юстиниана II и обратились к хазарскому кагану с просьбой прислать им Филиппика, который находился в изгнании. Хазары помогли Филиппику стать императором. За помощь в перевороте каган получил не только золото, но и политический союз с империей. Фоллисы, отчеканенные сразу после прихода Филиппика к власти, скорее всего, были привезены в Фанагорию либо византийским посольством, либо хазарскими чиновниками, возвращавшимися из Константинополя с дарами.