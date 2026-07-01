Появились новые подробности о смарт-очках Samsung Galaxy Glasses

Порталу SammyGuru удалось получить доступ к фирменному приложению Galaxy Glasses Manager, которое предназначено для подключения еще не вышедших смарт-очков компании, их настройки и управления основными функциями.

Согласно опубликованной информации, при первом запуске приложение проводит пользователя через процедуру сопряжения очков со смартфоном. После выдачи необходимых разрешений устройство переводится в режим подключения и выполняет синхронизацию.

Как следует из интерфейса приложения, Samsung Galaxy Glasses будут работать под управлением One UI XR, основанной на платформе Android XR, разработанной Samsung, Google и Qualcomm.

Главный экран приложения позволяет просматривать состояние подключенных очков и уровень заряда аккумулятора, а также автоматически импортировать на смартфон фотографии и видеозаписи, сделанные с помощью устройства.

Кроме того, в меню обнаружены разделы для управления камерой, выбора ИИ-помощников, озвучивания уведомлений, расширенных настроек, специальных возможностей и функции поиска потерянных очков. Полный список возможностей пока не раскрывается, поскольку протестировать приложение без подключенного устройства журналистам не удалось.

Утечка также указывает на тесную интеграцию новинки с другими устройствами экосистемы Samsung. В частности, компания, предположительно, разрабатывает отдельное приложение Galaxy Glasses Controller для умных часов Samsung Galaxy Watch, а Samsung Galaxy Ring может получить поддержку управления очками с помощью жестов.

По слухам, официальный дебют Samsung Galaxy Glasses ожидается позднее этой осенью. Не исключено, что компания покажет новые подробности очков на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет 22 июля в Лондоне.