В Мексике нашли необычный каменный монолит возрастом 1400 лет

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) во время спасательных раскопок в штате Веракрус обнаружили необычный каменный монолит возрастом около 1400 лет. По мнению специалистов, на нем высечена редкая ритуальная сцена, аналогов которой ранее не находили в этом регионе.

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Находка была сделана на территории жилого комплекса Сан-Лукас в муниципалитете Коатепек и относится к раннему классическому периоду Мезоамерики — примерно к 200–600 годам нашей эры.

Монолит с необычным сюжетом

Высота памятника составляет 1,88 метра, максимальная ширина — 1,47 метра. Однако главная ценность находки не в ее размерах, а в изображении.

На рельефе показаны два представителя знати, сидящие друг напротив друга в богато украшенных одеждах. Над ними изображено божество, из сосуда которого к людям струится жидкость. Именно эта композиция привлекла особое внимание исследователей.

Археологи считают, что перед ними не бытовая сцена, а ритуал, связанный с представлениями о власти, подношениях, плодородии или общении с божественными силами.

Какую именно жидкость передает сверхъестественное существо, пока неизвестно. В искусстве древней Мезоамерики подобные потоки могли символизировать воду, кровь, кукурузные напитки, пульке, дождь или другие священные вещества. Без дополнительных исследований делать более точные выводы ученые не спешат.

На одной из фигур также заметны черты, напоминающие изображения, характерные для культуры майя. Однако специалисты подчеркивают, что это не означает принадлежность памятника к майя. Скорее всего, речь идет о культурных контактах между разными народами или заимствовании художественных традиций.

Сооружение с уникальными архитектурными деталями

Монолит нашли рядом с крупной церемониальной платформой длиной около 30 метров и шириной 12 метров. Она сложена из каменных плит и покрыта белой известковой облицовкой с поверхностью, напоминающей гипс. По мнению специалистов INAH, такой эффект могли получить с помощью обжига материала.

Еще одна необычная особенность сооружения — круглые каменные элементы, встроенные по бокам платформы. По словам археологов, подобное оформление ранее в Веракрусе не встречалось. Все это позволяет предположить, что сооружение использовалось как общественно-ритуальное пространство, где проводились важные церемонии.

Подношения и следы древних обрядов

Во время раскопок археологи также нашли обугленные зерна кукурузы, захороненные сосуды и нефритовую бусину, расколотую на четыре части. Все эти предметы, вероятно, были частью ритуальных подношений.

Кукуруза занимала центральное место в мировоззрении народов Мезоамерики. Она символизировала жизнь, плодородие и непрерывность рода, поэтому ее присутствие рядом с платформой дополнительно подтверждает церемониальное назначение комплекса.

Найденные артефакты уже отправлены в лаборатории. Их анализ поможет уточнить возраст сооружения, характер обрядов и культурную принадлежность жителей этого поселения.

Кому принадлежал памятник

Хотя Веракрус традиционно связывают с тотонаками, специалисты пока избегают такой атрибуции. По их словам, имеющихся данных недостаточно, чтобы уверенно отнести комплекс к этой культуре.

Археологи предполагают, что памятник мог принадлежать местному населению побережья Мексиканского залива, которое сочетало собственные традиции с элементами других мезоамериканских культур.

Если предварительные выводы подтвердятся, монолит из Веракруса может оказаться одним из самых необычных ритуальных памятников раннеклассической эпохи, обнаруженных на востоке Мексики. Он способен дать редкое представление о религиозных представлениях и обрядах малоизученного общества, существовавшего здесь около полутора тысяч лет назад.