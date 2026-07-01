Представлен OnePlus N6 с батареей на 8000 мА·ч

OnePlus продвигает N6 под лозунгом «Always On. Always Smooth» («Всегда включён. Всегда плавный»).

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Производитель делает акцент на стабильной производительности, долгом времени работы и многолетней программной поддержке.

Дисплей

Одной из главных особенностей новинки стал 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (1570 × 720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, благодаря которой интерфейс, анимации и прокрутка выглядят заметно плавнее. Максимальная яркость в режиме High Brightness достигает 1200 нит, а стандартная составляет 975 нит, что обеспечивает хорошую читаемость экрана даже при ярком солнечном свете.

Процессор, память и система охлаждения

За производительность устройства отвечает новый MediaTek Dimensity 6360 Apex, работающий в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. При необходимости память можно расширить картой microSD объёмом до 2 ТБ.

Для эффективного охлаждения OnePlus оснастила N6 крупной испарительной камерой и системой теплоотвода общей площадью 13 280 мм². Благодаря этому смартфон меньше нагревается при длительных игровых сессиях и работе с ресурсоёмкими приложениями.

Аккумулятор

Главной «фишкой» устройства стала батарея ёмкостью 8000 мА·ч – одна из самых больших в своём ценовом сегменте. По заявлению производителя, смартфон способен проработать до трёх дней без подзарядки при обычном использовании.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 45 Вт, а также функцию Bypass Charging, которая во время игр или просмотра видео питает смартфон напрямую от адаптера, снижая нагрев батареи. Кроме того, предусмотрена обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт.

Камеры

На задней панели смартфона установлена основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8, автофокусом PDAF и поддержкой технологий искусственного интеллекта для улучшения качества снимков.

Смартфон умеет записывать видео в разрешении Full HD при 60 кадрах в секунду, поддерживает цифровой зум до 10×, ночной режим, портретную съёмку, панорамы, таймлапс, режим Pro и функцию Dual View Video, позволяющую одновременно использовать основную и фронтальную камеры. За селфи отвечает 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0, способная записывать видео в формате 1080p.

Прочее

Также OnePlus N6 получил стереодинамики, защиту корпуса по стандарту IP65, соответствие военному стандарту MIL-STD-810H, поддержку 5G, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Для разблокировки предусмотрен дактилоскопический сканер в кнопке питания.

Смартфон работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16, а OnePlus обещает длительную программную поддержку и оптимизацию производительности на протяжении нескольких лет. Размеры устройства составляют 166,47 × 78,23 × 8,88 мм, вес – 224 грамма.

Сроки выхода и цена

Продажи OnePlus N6 стартуют в Индии 4 июля, после чего смартфон постепенно появится и на других рынках.

Цены OnePlus N6: