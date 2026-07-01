В Китае выпустили духовного наследника культового YotaPhone

BigMe представила смартфон HiBreak Dual 2, который позиционируется как первое в мире устройство с двумя крупными дисплеями, один из которых — цветной E Ink. Новинка уже стала доступна для предварительного заказа на платформе Kickstarter, сообщает GizmoChina.

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Главной особенностью BigMe HiBreak Dual 2 стала двухэкранная конструкция: на лицевой панели установлен 6,13-дюймовый цветной E Ink-дисплей, предназначенный для чтения электронных книг, работы с заметками и других задач, требующих минимальной нагрузки на глаза.

На задней панели размещен 5-дюймовый LCD-экран для просмотра видео, запуска приложений и выполнения задач, где необходима высокая частота обновления изображения. Смартфон также поддерживает ввод с помощью стилуса.

Среди прочих характеристик смартфона отмечают наличие чипсета MediaTek Dimensity 8300, поддержку 5G и Android 16.

Стоимость BigMe HiBreak Dual 2 на текущем этапе начинается от $700 (около 54,7 тыс. руб.). После завершения стартового этапа цена стандартной версии увеличится до $900 (около 70,4 тыс. руб.), а специальное издание будет стоить $990 (около 77,4 тыс. руб.).