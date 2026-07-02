Пользователи оказались недовольны возвращением ИИ Fable 5

После почти трехнедельного простоя, вызванного экспортными ограничениями США, компания Anthropic вновь открыла доступ к своей модели Fable 5. Однако бесплатное использование сервиса для подписчиков оказалось ограничено: модель будет доступна только до 7 июля, а объем использования сократили до 50% недельного лимита. Как пишет «Код Дурова», ссылаясь на Reddit, эти изменения вызвали массовое недовольство пользователей.

Недовольство пользователей вызвало то, что ранее компания обещала предоставить две недели доступа в рамках подписки. Фактически же воспользоваться моделью удалось лишь около десяти дней: три дня до введения ограничений и семь дней после ее возвращения.

Согласно официальному сообщению Anthropic, пользователи тарифов Pro, Max, Team и части корпоративных планов смогут бесплатно использовать Fable 5 до 7 июля в пределах половины недельного лимита. После этого работа с моделью будет возможна только за счет кредитов на использование по тарифам, близким к API.

Стоимость составляет $10 (около 780 руб. по курсу на 2 июля 2026 года) за миллион входных токенов и $50 (3,9 тыс. руб.) за миллион выходных, что вдвое выше, чем у Opus 4.8, и примерно в пять раз дороже Sonnet 5. Таким образом, Fable 5 остается самой дорогой моделью в линейке Anthropic.

Именно сочетание сокращенного срока бесплатного доступа и уменьшенного лимита вызвало волну критики среди пользователей. В тематической ветке на Reddit подписчики отметили, что после почти трехнедельного ожидания получили лишь неделю работы с моделью при вдвое меньшем лимите использования. Дополнительное недовольство вызвало заявление Anthropic о том, что часть задач, включая программирование и отладку, будет автоматически перенаправляться на менее мощную модель Opus 4.8.