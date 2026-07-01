Вышел немецкий защищенный смартфон с пожизненной лицензией на ОС

Немецкий производитель Punkt. объявил о начале продаж смартфона Punkt. MC03 и об отказе от обязательной подписки. Теперь все функции доступны сразу после покупки, а пожизненная лицензия на фирменную операционную систему уже включена в стоимость, сообщает NotebookCheck.

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Главной особенностью новинки стала повышенная защита пользовательских данных. Смартфон работает под управлением AphyOS, созданной на базе GrapheneOS. Система использует минималистичный интерфейс и изолирует сторонние приложения в отдельных защищенных средах, ограничивая их доступ к данным пользователя. Производитель обещает три года крупных обновлений операционной системы и пять лет выпуска патчей безопасности.

Отдельное внимание Punkt. уделила ремонтопригодности устройства. Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а аккумулятор емкостью 5200 мАч можно заменить самостоятельно. Поддерживается проводная зарядка мощностью 30 Вт и беспроводная зарядка на 15 Вт.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2436х1080 пикселей, частотой 120 Гц и сканером отпечатков пальцев, чипом MediaTek Dimensity 7300 и памятью 8/256 ГБ с возможностью расширения с помощью карты памяти microSD. В смартфоне тройная камера на 64, 8 и 2 Мп, а селфи-камера получила датчик с разрешением 32 Мп.

Отмечается, что финальная сборка Punkt. MC03 осуществляется в Германии, а гаджет предлагается за €745 (около 66,5 тыс. руб.).