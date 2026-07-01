В России представили еще не вышедший iPhone Ultra для богатых

Caviar представила коллекцию «Флагман», посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли четыре кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Коллекция представлена моделями «Темная вишня», «Титан», «Серебро» и «Золото». Каждая из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы.

«Темная вишня» выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи, а «Серебро» отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из серебра 925-й пробы.

Флагманская модификация «Золото», посвященная 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который, по замыслу дизайнеров, подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда.

Предзаказ на кастомные версии уже открыт по цене от 849 тыс. до 1,02 млн руб. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены.