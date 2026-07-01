Появились подробности о камерах всех новых моделей Samsung Galaxy Z

В сети появились характеристики камер будущих складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8. Как сообщает GSMArena, презентация новых устройств ожидается в июле.

По данным утечки, Galaxy Z Fold8 Ultra сохранит тройную основную камеру, использовавшуюся в Galaxy Z Fold7, однако вместо 12-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля получит новый датчик разрешением 50 МП. При этом смартфон, как ожидается, сохранит основной сенсор ISOCELL HP2 на 200 МП и 10-мегапиксельную телекамеру.

Galaxy Z Fold8 Wide, согласно опубликованной информации, оснастят двойной основной камерой, состоящей из двух 50-мегапиксельных модулей. Также устройству приписывают 10-мегапиксельную фронтальную камеру на внешнем дисплее и еще одну 10-мегапиксельную камеру на внутреннем экране.

Galaxy Z Flip8, как утверждается, сохранит набор камер предыдущего поколения. Смартфон получит основной модуль на 50 МП и сверхширокоугольную камеру разрешением 12 МП.

По данным GSMArena, Samsung может представить новое поколение складных смартфонов 22 июля, а старт продаж ожидается 5 августа.