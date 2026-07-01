Россиян предупредили о мошеннической схеме с блокировкой iPhone

Мошенники нашли еще один способ заработать на любителях улучшенных версий Telegram. На этот раз жертвам предлагают установить неофициальный клиент мессенджера, после чего блокируют iPhone и требуют деньги за его разблокировку.

Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

По словам эксперта, пользователи Telegram начали замечать в своих аккаунтах предупреждение о том, что они используют неофициальный клиент. Такой баннер появился на фоне распространения сторонних сборок мессенджера, которые могут содержать вредоносный код, шпионские модули или инструменты для сбора пользовательских данных.

Особую опасность представляют приложения с названиями вроде DarkGram, HoloGram, ToxicGram и другими. Пользователю обещают дополнительные функции и стабильную работу, а отсутствие программы в App Store объясняют просто: нужно лишь войти под служебным или временным Apple ID.

Именно здесь и кроется ловушка. Жертве передают логин и пароль от чужой учётной записи Apple. После аутентификации устройство практически сразу блокируется, а на экране появляется сообщение с контактами злоумышленников и требованием заплатить за разблокировку.

Фактически пользователь сам передаёт мошенникам контроль над своим iPhone. Эксперт напоминает, что устанавливать приложения стоит только из официальных магазинов: App Store, Google Play или RuStore. Если программу предлагают скачать по ссылке из мессенджера, чата или стороннего сайта, риск столкнуться с мошенничеством резко возрастает.

Кроме того, стоит обратить внимание на предупреждения самого Telegram. Если в профиле появился баннер о том, что используется неофициальный клиент, это серьёзный повод проверить, какую именно версию приложения вы установили.