В почвах Сибири следы демографической катастрофы XIII века

Исследователи Новосибирского госуниверситета проанализировали угли в почвах Западной Сибири и выявили резкий спад активности человека около 700–800 лет назад. Они связывают это с демографической катастрофой, которая, по их мнению, могла быть вызвана эпидемией чумы, распространившейся по Евразии в XIV веке.

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Учёные изучали остатки пожарищ в болотах ХМАО и заметили закономерность: количество углей в почве снижалось после климатических катастроф, но восстанавливалось через пару сотен лет. Однако после XII века этот показатель упал до минимума и не возвращался долгие годы. Исследователи связывают это не с климатом, а с резким сокращением населения, которое перестало выжигать леса и вести хозяйственную деятельность.

По мнению учёных, монгольское нашествие само по себе не могло уничтожить лесное население Сибири. Вероятнее всего, оно создало условия для быстрого распространения «чёрной смерти» — эпидемии чумы, которая в середине XIV века унесла половину населения Европы. Именно болезнь, как полагают исследователи, стала причиной массового вымирания в Сибири.