Марсоход сфотографировали с орбиты во время установления рекорда

Марсоход НАСА Perseverance («Настойчивость») преодолел знаковую дистанцию на Марсе, равную длине классического земного марафона — 42,2 километра.

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Историческое достижение было официально зафиксировано: свидетелем триумфа стал космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), который сфотографировал марсоход с орбиты.

Рекорд в экстремальных условиях

Perseverance совершил посадку на дно древнего озерного кратера Езеро в феврале 2021 года. На преодоление марафонской дистанции у него ушло всего 5 лет и 4 месяца. Для сравнения, предыдущий рекордсмен НАСА — марсоход Opportunity («Возможность») — также смог пройти марафонское расстояние, но на это ему потребовалось более 11 лет кропотливого и опасного маневрирования. Невероятный темп Perseverance демонстрирует колоссальный прогресс в технологиях автономной навигации роботов и надежности их колесных шасси.

Орбитальный снимок, сделанный камерами MRO, зафиксировал Perseverance в районе кратера под названием «Арбот».

Хотя с высоты полета спутника марсоход выглядит едва заметной точкой, подобные кадры критически важны для инженеров миссии. Взгляд сверху позволяет сопоставить данные наземной навигации ровера с орбитальными картами высокого разрешения и точнее планировать будущие научные маршруты.

Главная цель — поиск древней жизни

Пробег в 42,2 километра — это не просто спортивное достижение инженеров, а результат масштабной научной работы. За годы своей миссии Perseverance выполнил огромный объем задач: собрал терабайты уникальных изображений, климатических данных и, что самое важное, подготовил ценнейшую коллекцию образцов марсианского грунта и скальных пород для будущей отправки на Землю.

Движение ровера подчинено поиску следов древней жизни. Недавно Perseverance обнаружил в кратере Езеро наиболее убедительные за всю историю потенциальные биосигнатуры, а последующие химические анализы пород в аналогичных локациях предоставили ученым новые веские доказательства того, что в далеком прошлом на Марсе существовали условия для микробной жизни.

Сейчас марсоход находится в отличной технической форме и продолжает свой путь. Ученые не исключают, что Perseverance имеет все шансы стать первым в истории роботом, который преодолеет дистанцию ультрамарафона по другой планете.