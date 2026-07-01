Следы «черной смерти» XIV века нашли в Западной Сибири

Признаки снижения антропогенной активности в позднем Средневековье обнаружили ученые в почвенных архивах Западной Сибири.

По отложениям почвы и остаткам древних пожарищ в центре Западно-Сибирской тайги исследователи установили хронологию количественного изменений содержания угля. Этот показатель четко соотносится катастрофами, которые переживало человечество на территории Сибири.

«Используя Байесовские модели для восстановления хронологии событий, мы смогли подтвердить неравномерность появления углей в почвах. Оказалось, что угли реже появляются в периоды серьезных климатических событий, происходивших на Земле. Показательно, что частота возникновения углей падала после засушливого климатического события 4,2 тысячи лет назад, минойского извержения и катастрофы бронзового века, а также после климатического минимума раннего Средневековья», — рассказал доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов.

Результаты исследований новосибирских ученых и специалистов других научных центров России опубликованы в научном журнале Catena. Как сказано в публикации, даже катастрофа бронзового века, которая была связана с климатическими изменениями, военными конфликтами и миграцией племен, не прекращала появление углей в почвах Западной Сибири – его просто находили меньше обычного. И только после XII века число углей в почве Западной Сибири, сократилось до минимума и не восстанавливалось долгие годы.

Как считают ученые, именно угли из сибирских болот стали маркерами катастрофы, случившейся 7-8 веков назад. Считается, что именно в это время огромные территории Западной Сибири обезлюдели.

«Вероятнее всего падение числа углей на территории Западной Сибири последовало за неклиматическим историческим событием, накрывшим эту территорию в XIII веке — монгольским нашествием. Сомнительно, что монголы смогли вырезать население Сибири, попрятавшееся в лесах и болотах, или изобрели пожарные команды, снизив тем самым число пожаров в регионе. Наиболее вероятной причиной спада активности, возможно, стала пандемия черной смерти, распространившаяся по всей Евразии в середине XIV века с развитием торговли в Монгольской империи. Именно черная смерть унесла жизни половины всего населения Европы. А монголы лишь создали условия для стремительного распространения эпидемии в Евразии», – пояснил Петр Меньшанов.

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