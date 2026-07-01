Иностранным пользователям вернут доступ к Claude Fable 5 и Mythos 5

Американские власти отказались от ограничений в сфере экспортного контроля, введенных 12 июня против ИИ-моделей Сlaude Fable 5 и Mythos 5.

Об этом сообщила во вторник компания Anthropic.

"Мы получили уведомление, что министерство торговли отменило экспортный контроль в отношении Claude Fable 5 и Mythos 5. Завтра мы начнем восстанавливать доступ", - говорится в публикации на странице компании в X.

12 июня Anthropic сообщила, что власти США потребовали заблокировать доступ иностранным пользователям к упомянутым ИИ-моделям. Компания была вынуждена отключить от них всех пользователей. Министерство торговли объяснило требование соображениями национальной безопасности.

Anthropic была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, она быстро стала одним из ведущих игроков в сфере разработки систем ИИ. Компания позиционирует себя как разработчика "этичного ИИ" и уделяет особое внимание вопросам безопасности использования нейросетей. Anthropic выпустила свой первый чат-бот Claude в марте 2023 года.

В марте 2026 года Военное министерство США присвоило Anthropic статус "угрозы цепочкам поставок", фактически порвав с ней деловые связи. Поводом для конфликта стало желание Пентагона использовать продукцию Anthropic на основе искусственного интеллекта "во всех законных целях".

Руководство Anthropic отказалось предоставлять Пентагону такие возможности, потребовав сделать два исключения - не применять их для массовой слежки внутри страны и для создания смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов).