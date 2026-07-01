Конспирологи нашли «инопланетный бластер» на Марсе

В социальных сетях обсуждают снимки марсохода Opportunity, на которых обнаружили объект, визуально напоминающий пистолет. Несмотря на то что кадры были опубликованы НАСА еще в 2014 году, внимание к ним привлекли лишь недавно, сообщает Daily Mail.

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Исследователь Скотт Уоринг выдвинул гипотезу, что данный артефакт может быть следом внеземных технологий, предположив при этом, что подобные доказательства намеренно скрываются агентством.

Эта идея вызвала в интернете преимущественно ироничную реакцию. Скептики полагают, что ученый принял за оружие обычный камень, и указывают на несоответствие: форма предмета слишком точно копирует человеческую кисть с пальцами, что маловероятно для инопланетного объекта.

Специалисты объясняют подобные феномены парейдолией — склонностью человеческого мозга искать знакомые образы в хаотичных структурах. Геологи отмечают, что из-за ветровой эрозии марсианские породы (базальты и оксиды железа) за миллионы лет могут принимать самые причудливые и обманчивые формы.

Ранее на Марсе обнаружили загадочную «пирамиду».