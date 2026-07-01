Австрийский космонавт на русском обратился к будущим покорителям космоса

Австрийский космонавт Франц Фибек в беседе с РИА Новости на русском языке обратился к будущим покорителям космоса.

«Мечтайте и следуйте за своими мечтами!» — посоветовал Фибек.

Ранее Фибек вспомнил, как пригласил на танец вдову советского космонавта Юрия Гагарина. Это произошло во время конгресса астронавтов в Вене.

Также австрийский космонавт рассказал, что выучил русский язык ради полета на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году.