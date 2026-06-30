«‎Будет сильным»‎: астроном об ударе по Земле от гигантских пятен на Солнце

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал о том, какое воздействие на Землю окажет огромная группа пятен на Солнце. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Отмечается, что группа пятен стала крупнейшей в 2026 году. Кроме того, только за последние сутки было замечено 17 солнечных вспышек. Все они достигали среднего уровня, но ученые считают, что в скором времени может произойти вспышка «экстремальной» силы.

По словам Богачева, даже если это произойдет, вспышка не причинит Земле заметного ущерба.

«Ничего смертельного точно не будет. Хотя, безусловно, удар с такой геометрической позиции по Земле окажется сильным, фронтальным», — заявил он.

Ранее к Солнцу приблизилась неизвестная комета.