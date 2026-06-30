Установлено назначение загадочных воинских стел из некрополя в Испании

Доисторические каменные стелы с изображениями воинов и правителей, найденные на юго-западе Испании, оказались не только надгробными памятниками, но и ориентирами на древней дороге. К такому выводу пришли археологи после раскопок уникального погребального комплекса Лас-Капелланиас.

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Стоячие камни, включая менгиры, статуи и стелы, широко распространены на Пиренейском полуострове, где известны тысячи подобных памятников возрастом до шести тысяч лет. Однако назначение так называемых воинских стел до сих пор оставалось предметом споров.

Во время раскопок специалисты исследовали участок площадью 1250 квадратных метров, где выявили 18 захоронений раннего железного века и еще две воинские стелы. Одну из них нашли перевернутой в каменной гробнице бронзового века, вторую - над погребальным сооружением с кремированными останками человека.

Ключевой оказалась связь всех трех известных стел с древней дорогой, проходившей через некрополь. Одна находилась непосредственно под дорожным покрытием, другая - на его краю, третья - всего в нескольких метрах от маршрута. Эта трасса использовалась на протяжении многих веков и практически совпадает с дорогой между Севильей и Бадахосом, описанной арабским географом Аль-Идриси в XII веке.

По мнению ученых, такое расположение свидетельствует, что стелы выполняли сразу две функции: обозначали места захоронений и одновременно служили ориентирами для путешественников. Сам некрополь оказался редким памятником, отражающим преемственность культурных традиций на протяжении нескольких тысячелетий.