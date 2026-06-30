Исследование показало, почему люди в разных странах по-разному утешают близких

Международная команда ученых под руководством доктора Майи Тамир и аспирантки Шир Гиносар Яари из Еврейского университета в Иерусалиме опубликовала в журнале PNAS крупное исследование о том, как люди в разных странах реагируют на эмоциональное расстройство близких.

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В работе, охватившей более 6900 человек из 17 стран Европы, Азии, Африки, Америки и Ближнего Востока, выяснилось: желание немедленно улучшить настроение другого человека — не универсальная человеческая черта, а во многом продукт культуры.

Индивидуализм против коллективизма

В более индивидуалистических обществах (Германия, США, Великобритания) люди сильнее мотивированы помочь другому почувствовать себя лучше. Они чаще проявляют заботу, внимательно слушают, помогают переосмыслить ситуацию или просто подбадривают.

В коллективистских культурах (Южная Корея, Япония, Индия, Китай) к неприятным эмоциям относятся иначе. Там их нередко воспринимают как полезный сигнал — повод для самосовершенствования, укрепления отношений или глубоких размышлений. Поэтому стремление быстро «выключить» негатив встречается реже.

«Мы часто предполагаем, что если кто-то страдает, то самым добрым поступком будет помочь ему почувствовать себя лучше, — говорит доктор Майя Тамир. — Наши выводы показывают, что это предположение отражает скорее культурные ценности, чем универсальную человеческую природу».

Что показало наблюдение за парами

Исследователи не ограничились опросами. Они следили за реальной жизнью романтических пар в Германии и Южной Корее. В Германии те, кто активно старался уменьшить страдания партнера, чувствовали большую близость в отношениях. В Южной Корее такой связи не обнаружили: мотивация «сделать лучше» не влияла на ощущение близости.

Интересно, что культурные различия сильнее проявляются именно в том, как мы пытаемся управлять эмоциями других людей. Когда речь идет о собственных чувствах, жители разных стран ведут себя гораздо более похоже — почти все хотят чувствовать себя хорошо.

Эмпатия тоже зависит от культуры

В мире, где границы размываются, а коллективы становятся все более разнообразными, такие различия могут приводить к недопониманию. То, что в одной культуре считается теплой поддержкой, в другой может показаться навязчивым или, наоборот, холодным.

Авторы исследования подчеркивают: вместо привычного вопроса

«Как я могу помочь тебе почувствовать себя лучше?» иногда полезнее спросить: «Какая поддержка нужна именно тебе в этой ситуации?»

Это касается не только личных отношений, но и работы в международных командах, образования, медицины и психологической помощи. Понимание культурного контекста помогает выстраивать более чуткие и эффективные коммуникации.

Работа объединила три подхода — большие опросы и ежедневные дневники реальных пар — и стала одним из самых масштабных исследований межличностной регуляции эмоций на сегодняшний день.