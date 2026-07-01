Археологи раскопали недостающую часть древней пирамиды тольтеков

Две резные каменные плиты, найденные на окраине древней Тулы в Мексике, помогли объяснить, как была украшена одна из главных пирамид тольтеков. Выяснилось, что когда-то ее по всему периметру окружала процессия изображений хищников, существование которой десятилетиями оставалось лишь гипотезой.

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Во время спасательных раскопок специалисты также выявили остатки крупного здания размером около 40 на 80 метров. Его украшали зеленые каменные бусины чалчиуите, которые в доиспанских культурах считались символом власти и богатства.

На одной из плит высечен бог утренней звезды Тлауискальпантекутли. По мнению ученых, ранее она была частью пирамиды B, служившей также гробницей. Вторую украшает изображение крупного представителя семейства кошачьих.

Именно этот барельеф позволил решить давнюю загадку. Еще в середине XX века исследователь Хорхе Р. Акоста зафиксировал изображения койотов и кошачьих только на одной стороне сооружения. Теперь стало ясно, что недостающая часть композиции со временем оказалась отделена от комплекса, а первоначально процессия животных опоясывала его целиком.

Руководитель нынешних раскопок Луис Гамбоа Кабесас считает, что барельефы могли перенести жители окраин Тулы, стремившиеся подчеркнуть свою связь с наследием тольтеков, присваивая их религиозные и политические символы.