Что такое топологический кретинизм и как он возникает

Помните последний раз, когда вы добирались куда-то по картам на смартфоне? Представьте, что произошло бы, если бы инструкции внезапно пропали, или устройство разрядилось. У многих людей в этот момент возникает паника, которая обычно проходит, если спросить у кого-нибудь дорогу, или заметить что-то знакомое. Но некоторые люди живут с этим ощущением каждый день. Портал theconversation.com рассказал о нарушении топографической ориентации — редком неврологическом расстройстве.

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По некоторым оценкам, примерно 1 из 30 человек страдает нарушением топографической ориентации. Данное расстройство описывают как пожизненную неспособность ориентироваться на местности — даже на хорошо знакомой.

Люди, страдающие этим расстройством, жалуются, что теряются как минимум несколько раз в неделю с самого детства. Нарушение топографической ориентации возникает не в результате травмы мозга, неврологического заболевания или психиатрического расстройства. Насколько могут сказать исследователи, причина во врожденных особенностях внутренней системы навигации человека.

Ранние исследования расстройства фокусировались на тяжелых случаях, где неспособность ориентироваться так мешала людям, что они обращались за профессиональной помощью. Но теперь наука знает, что подобное нарушение может проявляться очень по-разному; в самых мягких случаях человек может и вовсе не замечать его, списывая проявления расстройства на рассеянность или забывчивость.

Обычные люди ориентируются в окружении, выстраивая в голове ментальную репрезентацию черт местности, которая помогает выяснить, где мы находимся относительно них в пространстве. То есть, у каждого человека есть своя когнитивная карта. Она позволяет нам знать, что кроется за углом и как добраться из одной точки в другую, не сильно задумываясь о дороге. Помимо этого, когнитивная карта помогает человеку гибко взаимодействовать с окружением. Мы можем срезать дорогу через улицу, на которой раньше никогда не были, или примерно понимать, в каком направлении находится дом, даже если мы где-то в незнакомом месте.

Но ряд людей не может выстраивать подобные карты. Хотя у них может быть хорошая память на черты местности, когнитивная карта не выстраивается в нечто цельное. Человек с нарушением топографической ориентации может знать, что его дом находится где-то рядом со станцией метро, и помнить, что рядом с домом есть магазины, но эта информация существует в форме разрозненных фактов.

Поэтому, как только знакомый маршрут нарушается, например, по вине поворота не туда или закрытой дороги, человек с топографической дизориентацией не имеет ментальной карты, к которой можно было бы обратиться.