Шесть псевдонаук, в которые до сих пор верят миллионы

Существует множество способов, благодаря которым можно якобы узнать судьбы или определить характер. Однако большинство из ниих не имеют ничего общего с наукой. В этой. статье «‎Рамблер» расскажет о популярных псевдонауках, в которые до сих пор верят миллионы.

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Астрология

Вавилонские жрецы уже в VII–VI веках до нашей эры составляли подобные прогнозы, опираясь на движение планет и зодиакальные созвездия. Одну из самых известных научных проверок гипотезы провел физик Шон Карлсон. В 1985 году он организовал двойной слепой эксперимент, в котором 28 авторитетных астрологов из Европы и США пытались сопоставить более ста натальных карт с психологическими портретами их владельцев, составленными по независимой методике. В итоге астрологи не смогли установить соответствие точнее случайного угадывания, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Карлсон заключил, что результат прямо опровергает астрологическую гипотезу.

В декабре 2023 года Комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук официально признала астрологию псевдонаукой, сообщает «Коммерсантъ». В заключении комиссии говорится, что утверждения астрологов не имеют научных оснований и не соответствуют методологическим требованиям, предъявляемым к научным дисциплинам. Эксперты рекомендовали средствам массовой информации сопровождать астрологический контент пометкой о развлекательном характере.

Гомеопатия

Метод лечения сверхмалыми дозами веществ, которые в больших дозах вызывают симптомы болезни, придумал немецкий врач Самуэль Ганеман в конце XVIII века. В 1810 году он изложил принципы учения в книге «Органон искусства излечения», предложив разводить действующее вещество в сотни и тысячи раз через процедуру, которую сам назвал «‎потенцированием».

При стандартном для гомеопатии разведении C30 вероятность найти в препарате хотя бы одну молекулу исходного вещества практически равна нулю. А в разведении C200 на одну молекулу теоретически приходится больше веществ, чем атомов в десятках октиллионов вселенных.

В 2015 году Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии проанализировал результаты 225 клинических испытаний и свыше 1800 научных публикаций, включая работы сторонников метода, и не нашел достоверных доказательств эффективности гомеопатии ни при одном из заболеваний, от бессонницы до онкологии, сообщает Naked Science. Эксперты ВОЗ неоднократно предупреждали об опасности замены гомеопатией доказанных методов лечения детской диареи, туберкулеза, малярии и ВИЧ-инфекции.

Графология

Сторонники этой теории утверждают, что почерк отражает черты характера, эмоциональное состояние и даже способности человека. Метод особенно прижился во Франции. По некоторым оценкам, графологический тест на собеседованиях проводили примерно в половине французских компаний, отмечает Лайфхакер. В некоторых странах заключения графологов даже принимали как часть доказательной базы в судебной практике, наряду с прочими методами анализа документов.

Исследование Джеффри Кинга и Эндрю Кехлера 2000 года не подтвердил никакой связи между особенностями почерка и профессиональными способностями человека. Более ранний метаанализ, объединивший свыше 200 отдельных исследований, показал, что графологи не способны предсказать ни одну черту личности точнее, чем любой другой человек без специальной подготовки. Тесты с использованием признанных психологических методик, в частности опросников Айзенка и Майерс-Бриггс, тоже не выявили предсказательной силы графологии. Британское психологическое общество в итоге приравняло ее по уровню достоверности к астрологии.

Самые нелепые теории заговора

Нумерология

Нумерология приписывает числам мистическое влияние на судьбу, характер и совместимость людей. Корни этой практики уходят в учение пифагорейцев, которые считали числовые предсказания неопровержимыми и ставили их почти в один ряд с наукой, отмечает Royal Cheese. В современном варианте дату рождения переводят в «число судьбы» через последовательное сложение цифр, а затем интерпретируют результат как готовый прогноз. У этого подхода нет ни одной проверенной гипотезы и ни одного контролируемого исследования, которое подтвердило бы связь между сложением цифр из даты рождения и реальными чертами личности.

Психологи объясняют популярность нумерологии так называемым эффектом Барнума. В 1948 году психолог Бертрам Форер раздал студентам якобы индивидуальные описания их личности, хотя на деле все получили один и тот же расплывчатый текст, составленный из общих фраз гороскопов. Участники оценили точность описания в среднем на 4,26 балла из пяти. С тех пор этот результат подтверждали сотни повторных экспериментов.

Френология

В начале XIX века австрийский врач Франц Йозеф Галль предложил теорию, согласно которой умственные способности и черты характера можно определить по форме черепа и расположенным на нем выпуклостям. Галль выделил 27 отдельных «способностей», за каждую из которых якобы отвечал свой участок мозга. Позднее его ученик и соавтор Иоганн Шпурцгейм довел список до 39 пунктов. Идея быстро завоевала популярность в Европе и Америке.

Уже к середине века научное сообщество отвергло теорию. Физиолог Мари-Жан-Пьер Флуранс показал в 1823 году, что форма черепа не соответствует форме и активности мозга под ним. Несмотря на разоблачение, френология оставила мрачный след в истории. Ее использовали для обоснования расовых предрассудков, в частности утверждений о «недоразвитости» отдельных зон мозга у африканцев. А еще спустя столетие нацистская пропаганда опиралась на похожие построения для подтверждения идеи арийского превосходства. Сторонников теории можно встретить до сих пор.

Кэцу-эки-гата (теория связи группы крови и характера

В Японии и Южной Корее до сих пор популярна идея, что группа крови определяет темперамент человека. Истоки восходят к 1927 году, когда профессор Такэдзи Фурукава опубликовал работу на эту тему, которую позже использовало милитаризованное правительство довоенной Японии для попыток выводить идеальных солдат, а заодно применило ту же логику к жителям Тайваня и айнам, связав определенную группу крови с предрасположенностью к жестокости.

В 1970-х годах журналист без медицинского образования Масахико Номи возродил интерес к теории через серию популярных книг, и с тех пор группу крови указывают в анкетах и подбирают по ней пары в службах знакомств. В японском языке для дискриминации по этому признаку даже появился термин бура-хара, с которым связывают случаи травли детей и отказов при приеме на работу.

Научное сообщество проверяло гипотезу неоднократно и с большими выборками. Психолог Кэнго Навата в 2014 году опросил свыше 10 000 человек в Японии и США по 68 параметрам личности и обнаружил, что группа крови объясняет менее 0,3 процента общей вариации черт характера. А метаанализ 2017 года на выборке свыше 260 тысяч человек показал, что вклад связанных с группой крови генов в формирование личности статистически неотличим от ошибки измерения.

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