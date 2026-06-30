Астронавты NASA провели ремонтные работы и вернулись на борт МКС

Американские астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир завершили выход в открытый космос для проведения ремонтных работ и вернулись на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Астронавты NASA Крис Уильямс и Джессика Меир завершили в 15:40 по времени Восточного побережья США (22:40 мск - прим. ТАСС) выход в открытый космос. За 7 часов 20 минут они выполнили свою основную задачу - заменили неисправный запястный шарнир в робо-руке Canadarm2", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Этот выход в космос стал вторым для Уильямса и пятым для Меир.

Canadarm2 - канадская система манипуляторов на американском сегменте МКС. Длина манипулятора из семи суставов составляет 17,6 м, а вес - около 1 800 кг. При этом она способна управлять объектами массой до 116 тыс. кг. Среди задач робототехнической системы - захват и пристыковка к станции беспилотных грузовых кораблей, перемещение грузов и оборудования, осмотр станции и помощь специалистам МКС во время выходов в открытый космос.