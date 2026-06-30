Ученые бьют тревогу из-за возможного конца света

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Абзацем» сообщил, что в следующем столетии Земле угрожают столкновения с астероидами Рюгу и Бенну.

Удар одного из них может быть сопоставим по мощности с несколькими сотнями атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. В 2029 году астероид Апофис диаметром около полукилометра пройдет рядом с Землей и может задеть спутники на орбите, но для планеты опасности не представляет.

Однако уже в 2032-м у астероида 2024 YR4 есть вероятность столкновения с Землей, хотя она и невелика. Ученые продолжают мониторить траекторию этих объектов. Земля уже не раз сталкивалась с крупными космическими телами, и каждый такой случай оставлял след в истории планеты. Эксперты призывают не паниковать, но продолжать наблюдение за потенциально опасными объектами.

Ранее академик РАН, доктор геолого-минералогических наук Алексей Розанов заявил, что жизнь на Землю была занесена из космоса около 4 миллиардов лет назад. По его словам, доказательства этому обнаружены внутри метеоритов, где найдены окаменевшие остатки микроорганизмов. Ученый пояснил, что в метеоритах были обнаружены споры разверзания — характерные трещины на оболочке спор, которые появляются при их созревании.