В пещерах Турции обнаружено около 100 доисторических наскальных рисунков

Археологическая экспедиция из Университета Инёню (Турция) совершила открытие в восточной Турции. Во время плановых полевых исследований в районе Каньона Тохма (провинция Малатья) ученые обнаружили комплекс из трех пещер, стены которых покрыты уникальной доисторической живописью.

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Эта находка может стать одним из самых масштабных открытий наскального искусства в Анатолии — региона, сыгравшего ключевую роль в расселении и эволюции древнего человека.

Тысячелетия на стенах: сюжеты и техника

На исследованных участках археологи зафиксировали около 100 рисунков. Все они выполнены красной охрой. По предварительной версии, древние художники наносили краску пальцами. Среди изображений доминируют антропоморфные и зооморфные фигуры, а также сложные геометрические линии и орнаменты. Особый интерес ученых вызвали отпечатки человеческих ладоней.

Руководитель исследования Левент Искендероглу предлагает экзистенциальную трактовку этих артефактов: «Мы склонны видеть в этом форму протеста против смертности. Вероятно, люди хотели победить время и зафиксировать факт своего существования, оставив след собственной руки».

Анализ структуры пигментов и стилистических особенностей рисунков показал, что росписи создавались не единодновременно. Пещеры служили сакральным пространством на протяжении сотен, а возможно, и тысяч лет. Разные поколения людей возвращались, добавляя новые элементы.

Окно в эпоху неолита

Авторы открытия предварительно датируют наскальную галерею периодом неолита (нового каменного века). Точные хронологические рамки будут установлены после проведения радиоуглеродного анализа и уран-ториевого датирования.

Рисунки наглядно иллюстрируют переломный момент в истории человечества — переход от кочевого образа жизни к оседлому земледелию и скотоводству. На стенах пещер дикие животные соседствуют с одомашненными видами.

Анатолийские находки демонстрируют концептуальное отличие от аналогичных памятников каменного века в Европе. Если для европейской палеолитической живописи характерен натурализм и реалистичное воспроизведение деталей, то мастера каньона Тохма использовали более абстрактный язык и развитую систему символов. По плотности рисунков и богатству символизма этот объект превосходит ранее известные турецкие пещеры Белдиби, Латмос и Догу Сандал.

К сожалению, археологи нашли повреждений, оставленные современными «черными копателями». Ученые призывают власти незамедлительно ввести строгие меры защиты объекта.

Левент Искендероглу подчеркивает, что пещеры Тохма — это не просто локальная достопримечательность, а общее культурное наследие человечества.