На Байконуре начались испытания нового грузового космического корабля

Испытания систем нового грузового транспортного корабля "Прогресс МС-35" начались на космодроме Байконур.

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Об этом сообщили в Роскосмосе.

"На Байконуре приступили к испытаниям нового грузовика - "Прогресс МС-35" готовится к полету. Корабль расконсервировали, осмотрели панели солнечных батарей и проверили бортовые системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца июля пройдут испытания радиотехнических средств и аппаратуры управления корабля.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.