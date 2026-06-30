Пользователи соцсетей и мессенджеров лишатся GIF от Google

Google прекратила поддержку API сервиса Tenor, который широко использовался сторонними приложениями для поиска и отображения GIF-анимаций. После отключения API разработчики больше не смогут интегрировать библиотеку Tenor в свои продукты, говорится на сайте компании.

До закрытия API сервис применялся в ряде популярных сервисов, включая WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Discord, Samsung Messages, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Messenger, X (ранее Twitter), а также других приложениях. В Google объяснили решение перераспределением ресурсов в пользу развития собственных продуктов. О предстоящем отключении компания предупредила еще в январе 2026 года, одновременно прекратив выдачу новых API-ключей для сторонних разработчиков.

После прекращения поддержки API библиотека GIF-файлов Tenor останется доступной только в экосистеме Google: Google Chat, Google Messages, Gboard, сайт Tenor.com, а также приложение GIF Keyboard by Tenor для Android и iOS.

Google приобрела разработчика Tenor в 2018 году. После сделки команда сервиса вошла в состав компании, сохранив бренд и продолжив развитие платформы. До покупки Tenor сотрудничал с рекламодателями и развивал формат брендированных GIF-анимаций.

Одной из наиболее известных альтернатив Tenor остается сервис Giphy, который по-прежнему предоставляет API для сторонних разработчиков.