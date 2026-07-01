Гигантская структура в глубоком космосе нарушила законы Вселенной

Ученая обнаружила в далеком космосе структуру диаметром 1,3 миллиарда световых лет, не вписывающуюся ни в одну известную космологическую модель. «Большое кольцо» галактик бросает вызов самому базовому допущению о строении Вселенной. Исследование опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

© NASA/ESA

Открытие сделала астроном Алексия Лопес из Университета Центрального Ланкашира. Свет от структуры добирается до нас 6,9 миллиарда лет. По форме «Большое кольцо» похоже на пробку от бутылки вина — спираль, которая с Земли выглядит как кольцо.

Структура не соответствует ни одному известному типу космических объектов. Барионные акустические осцилляции — наиболее известные кольцеобразные структуры Вселенной — имеют фиксированный диаметр около 1 млрд световых лет. «Большое кольцо» не только крупнее, но и принципиально иначе устроено.

Загадку усугубляет соседство: в том же регионе неба и на том же расстоянии команда Лопес еще в 2021 году обнаружила «Гигантскую дугу» — структуру длиной почти 3 млрд световых лет, также не поддающуюся объяснению.

Обе структуры нарушают космологический принцип — предположение о том, что материя во Вселенной распределена однородно в крупных масштабах. Теория ограничивает максимальный размер структур примерно 1,2 млрд световых лет.

«Мы не ожидали таких структур в нашей теоретической модели», — указала Лопес.

Среди гипотез — конфигурационная циклическая космология Роджера Пенроуза, предсказывающая подобные кольца, и космические струны: нитевидные дефекты пространства-времени из ранней Вселенной. Ни одна из этих идей пока не подтверждена.